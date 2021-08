So übt der blinde Maks: Fit für die Einschulung in Stockstadt

Als bei Maks aus dem unterfränkischen Stockstadt am Main mit 15 Monaten ein Hirntumor festgestellt wurde, der beide Sehnerven zerstörte und den Jungen erblinden ließ, brach für die Familie eine Welt zusammen, die sie sich langsam wiederaufgebaut hat. Heute steht der sechsjährige Maks unerschrocken im Leben. Ab September 2021 wird er als erster blinder Junge die Grundschule in Stockstadt am Main besuchen.

Mit der Klicksonar-Technik die Umgebung erkunden

Gemeinsam mit dem blinden Mobilitätstrainer Juan Ruiz erkundet Maks das Gelände der Grundschule. Wenn Ruiz mit der Zunge schnalzt, erschließt er sich seine Umgebung. Diese sogenannte Klicksonar-Technik gibt er an blinde Menschen auf der ganzen Welt weiter. Seit Maks drei Jahre alt ist, trainiert er alle sechs Monate mit dem Mobilitätstrainier. Der Junge kann nur hell-dunkel unterscheiden und lernt auf diese Weise Echos zu interpretieren.

Vorbereitungen in der Grundschule in Stockstadt

Auch die Grundschule in Stockstadt am Main hat sich auf Maks vorbereitet. Überall dort, wo es für ihn gefährlich werden könnte, hat Rektorin Annette Preiss Maßnahmen ergriffen – etwa ein Tor an einer Treppe anbringen lassen. Gemeinsam haben sie auch überlegt, wo das Klassenzimmer sein soll, in das Maks ab September zusammen mit seinem sehenden Zwillingsbruder Marko gehen wird.

Punkt für Punkt lernen

Damit die Einschulung gut klappen wird, übt das Team vom Blindeninstitut Untermain mit Maks seit einem dreiviertel Jahr die Punktschrift. Er lernt mit beiden Händen zu lesen – kein leichtes Unterfangen. Während sehende Kinder, so wie sein Zwillingsbruder Marko, Schrift überall in ihrer Umgebung erleben, fehlt das Maks.

"Blinde Kinder haben diese Schriftbegegnung wenig oder gar nicht", erklärt Blindenlehrerin Christina Gisa. "Und selten gibt es ein Vorbild, das die Punktschrift schreiben kann. Das ist bei sehenden Kindern auch ganz anders. Die haben Vorbilder, die sehen das, die machen das nach. Das fehlt dem blinden Kind am Anfang und ist daher ein Nachteil." Trotzdem erarbeitet sich Maks die komplexe Blindenschrift – Punkt für Punkt.

Hohe Kosten für Hilfsmittel werden nicht vollständig übernommen

Auch Maks Eltern müssen noch einige Hürden nehmen, denn bisher sind nicht alle Hilfsmittel im Wert von rund 20.000 Euro genehmigt. Maks braucht zum Beispiel einen eigenen Computer, Punktschriftmaschinen für die Schule und zu Hause und viele spezielle Kleinigkeiten, wie Lineale oder Papier für Blinde.

Schule und Krankenkasse übernehmen nur einen Teil der Kosten. Doch die Familie wird sich nicht unterkriegen lassen. Das große Ziel, Maks und seinen Zwillingsbruder Marko gemeinsam einzuschulen hat Mutter Anja schließlich bereits geschafft. Und Maks kann es vor Freude kaum erwarten endlich in die Schule zu kommen und dort neue Freunde kennenzulernen.