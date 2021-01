So trifft Corona die Modebranche in Unterfranken

Berge von Schals, Pullover und Winterjacken: Die Lager und Geschäfte der Modehändler sind voll. Trotz "Click & Collect" wird aktuell im Corona-Lockdown nur wenig verkauft. Doch wie geht es nach dem Lockdown weiter? "Wenn es wirklich zu Geschäftsöffnungen kommt, wird eines passieren: Es wird eine super Rabatt-Schlacht geben, sowas hat man in Bayern noch nicht erlebt", so die Vermutung von Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern. Was ein Paradies für Kunden ist, bedeutet eine Katastrophe für den Handel.

Händler haben kreative Ideen

Die Modebranche in Unterfranken leidet aktuell enorm unter den Folgen der Corona-Krise. Mit kreativen Ideen versuchen Händler, trotzdem Kleidung zu verkaufen: Neben "Click&Collect" bieten sie zum Beispiel Beratung per Whatsapp oder Boxen mit zusammengestellten Outfits an. Hersteller nutzen die Zeit, um sich neu aufzustellen. Doch nicht jeder schafft es, sich über Wasser zu halten.

Kundenberatung über WhatsApp in Bad Neustadt

"Wir versuchen einfach alles, um mit den Kunden in Kontakt zu bleiben", sagt Bernd Titius. Er ist Geschäftsführer der Pecht-Shoppingwelt in Bad Neustadt im Landkreis Rhön-Grabfeld. Die Verkäufer dort beraten ihre Kunden zum Beispiel über WhatsApp. In Video-Calls zeigen sie, was im Modehaus auf den Kleiderstangen hängt. Außerdem bietet das Modehaus auf seiner Website sogenannte Outfit-Boxen an.

In einem Portal können sich Kunden ein Style-Profil erstellen, nach dem die Verkäufer ganze Outfits individuell zusammenstellen. "Das wird gut angenommen. Aber es steckt natürlich sehr viel Aufwand dahinter", sagt Titius. Gefragt sind besonders funktionelle Kleidungsstücke wie Still-BHs oder Schlafanzüge für Krankenhausaufenthalte. Viel Umsatz macht das Modehaus damit nicht.

Würzburger Boutique setzt auf Instagram

Auch in der Boutique "Frau Huegel" in der Würzburger Innenstadt versucht die Inhaberin Christine Bausenwein, im Geschäft und im Lager Platz für Sommer-Kleidung zu schaffen. Deshalb verkauft sie alle Winter-Klamotten stark reduziert über Instagram. Jeden Tag steht sie vor dem Spiegel in ihrer Boutique und filmt sich dabei, wie sie verschiedene Kleidungsstücke anprobiert. Das wird zwar ganz gut angenommen, aber: "Das macht unfassbar viel Arbeit für wenig Geld", so Christine Bausenwein. Was in der Boutique gerade besonders gut geht, sind Jogging-Anzüge. Die hat Bausenwein erst seit dem ersten Corona-Lockdown im Sortiment. "Die sind zur Zeit der Renner bei uns. Die Leute wollen es daheim einfach gemütlich haben und dabei gut aussehen", sagt die Geschäftsfrau.

Geschäft in Würzburg musste wegen Corona schließen

Kleidung auf Instagram verkaufen – das hat auch Eliane Broermann im ersten Lockdown versucht. Vor elf Jahren hat sie zusammen mit ihrem Mann das Geschäft ihrer Mutter in der Würzburger Innenstadt übernommen. Dort hat sie Kleidung im hochpreisigen Segment verkauft. "Der Laden lief sehr gut", sagt Broermann. Doch dann kam der erste Corona-Lockdown. Die Ware, die sie nicht verkaufen konnte, musste sie im Sommer reduzieren. Der Umsatz ist massiv eingebrochen und die hohe Miete musste trotzdem bezahlt werden.

Dem Ehepaar mit der Miete entgegenzukommen, war für den Vermieter wohl keine Option. Ende November 2020 musste Broermann ihr Geschäft schließen. "Das war das Lebenswerk meiner Mutter, das war unsere Existenz. Emotional war das sehr, sehr schwierig", erzählt sie. Was sie jetzt machen will: Als Modeberaterin arbeiten. Doch auch hierfür müssen erst einmal die Geschäfte wieder öffnen.

Designer aus Giebelstadt "nicht unzufrieden"

Mit ihrem Label Odeeh wären die beiden Designer Otto Drögsler und Jörg Ehrlich aus Giebelstadt im Landkreis Würzburg eigentlich gerade in Paris auf der Fashion Week, um dort ihre neue Herbst- und Winterkollektion zu präsentieren. Doch Corona hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch die regemäßigen Reisen zu Webereien in Italien fallen weg. Trotzdem läuft das Geschäft für die beiden Designer vergleichsweise gut. "Wir sind nicht unzufrieden mit dem abgeschlossenen Jahr", sagt Jörg Ehrlich. Und auch die aktuelle Auftragslage sei okay. Worüber sich Ehrlich am meisten Sorgen macht, sind die Händler: "Ich hoffe, dass unsere Partner das überstehen."

Sommer-Kollektion soll von Corona ablenken

Beim Entwerfen von Kleidungsstücken versuchen die beiden Designer aus Giebelstadt, die Corona-Pandemie zu ignorieren. "Wir machen die Kollektion ja hoffentlich für einen Zeitpunkt, an dem Corona keine Rolle mehr spielt", sagt Ehrlich. Und auch ihre Kollektion für den Sommer 2021 soll von der Pandemie ablenken: "Wenn sich Frauen jetzt was kaufen, dann muss sie das in eine gute Stimmung versetzen", sagt der Designer. Deshalb sei die Sommer-Kollektion sehr positiv und farbenreich.

Umsätze bei Dolzer im Landkreis Miltenberg brechen weg

Ohne persönliche Kundenberatung geht es bei Dolzer nicht. Das Unternehmen mit Sitz in Schneeberg im Landkreis Miltenberg verkauft maßgeschneiderte Anzüge, Hemden, Hosen und Mäntel. "Dabei ist die Begegnung von Mensch zu Mensch unerlässlich", sagt Geschäftsführer Andreas Hubert. "Die Kunden müssen persönlich beraten werden, es muss Maß genommen werden und die Kleidung anprobiert werden." Online könne man das nicht in der Gänze bieten – zumindest nicht bei gleicher Qualität.

Im Lockdown breche daher ein Großteil der Umsätze weg. Die Filialen sind geschlossen, viele Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Im Marketing aber wird fleißig entwickelt. "Wir nutzen die Zeit, um vieles neu zu strukturieren", sagt Hubert. Die Geschäftsführung will die Marke Dolzer neu positionieren: "Wir haben den Trend in Richtung Individualität, Nachhaltigkeit und ethische Fertigung schon vor Corona gespürt. Jetzt wollen wir diese Werte vertreten."

Neustrukturierung bei s.Oliver in Rottendorf

Auch einer der größten Bekleidungshersteller in Unterfranken, s.Oliver in Rottendorf bei Würzburg, hat laut Geschäftsführung das vergangene Jahr genutzt, um sich neu zu strukturieren. "Wir investieren in unsere Zukunft: unsere Marke, die Digitalisierung unserer Prozesse und die Internationalisierung unseres eigenen stationären Geschäfts", sagt Claus-Dietrich Lahrs, Geschäftsführer der s.Oliver Group.

Trotzdem machen sich die beiden Lockdowns finanziell bemerkbar. Ende November hatte das Unternehmen für das Jahr 2020 mit einem Umsatzrückgang von 20 Prozent gerechnet. Davon will sich das Unternehmen aber nach eigenen Angaben nicht ausbremsen lassen. Corona wirkt sich außerdem auf die Kollektionen von s.Oliver aus. Wie das Unternehmen mitteilt, habe sich der Trend zu mehr "Casual" verstärkt, hin zu einem legeren Kleidungsstil, der eher in der Freizeit getragen wird. Der Trend habe sich auch im Geschäftsbereich durchgesetzt. Deshalb setzt s.Oliver nun vermehrt auf ein "Business Unusual", also eine Kombination aus Business und Casual.