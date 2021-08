So trauert Gerd Müllers Geburtsstadt Nördlingen um den Torjäger

Nach dem Tod des Rekord-Fußballspielers Gerd Müller plant seine Geburtsstadt Nördlingen im Landkreis Donau-Ries eine offizielle Trauerveranstaltung. Wie Oberbürgermeister David Wittner auf BR-Anfrage sagte, laufen derzeit noch die Abstimmungen mit den beiden Kirchen. Die Feier wird voraussichtlich in der St.-Georgs-Kirche stattfinden, der genaue Termin steht aber noch nicht fest. Am Tag der Gedenkfeier ist laut OB Wittner dann auch eine Trauerbeflaggung in der Stadt geplant.

TSV Nördlingen gedenkt seines berühmten Spielers

Wittner zufolge will auch Müllers Jugendverein, der TSV 1861 Nördlingen, des Verstorbenen gedenken - und zwar im Rahmen des Landesliga Süd-West-Heimspiels gegen den FC Ehekirchen am kommenden Samstag. Der Verein schrieb auf seiner Facebook-Seite: "Wir Nördlinger werden "unseren Bomber der Nation" nie vergessen! Er hat nicht nur unsere Vereinsgeschichte geprägt, sondern auch die des FC Bayern München und der Deutschen Nationalmannschaft. Unsere Gedanken sind bei der Familie und den Freunden. Ruhe in Frieden Gerd."