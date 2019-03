vor 32 Minuten

Brandkatastrophe in Nürnberg: Ursache weiter unklar

Nach dem verheerenden Feuer in einem Einfamilienhaus in Nürnberg gehen die Ermittlungen zur Brandursache weiter. Eine 34-jährige Frau und ihre vier Kinder waren in der Nacht auf Samstag in den Flammen ums Leben gekommen.