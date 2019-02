So stressig kann Fasching sein

Die Augen bei den Steinheimer Faschingsfreunde sind klein: "Wir hatten noch einen Auftritt, sind dann mit dem Bus um halb zwei Heim und haben jetzt noch vier Stunden Schlaf." Die Nacht war kurz, am Tag zuvor haben sie noch das große Festzelt für die Party nach dem Nachtumzug aufgebaut. Danach ein Auftritt. Tags darauf: Drei weitere.

Ein Präsident, der auch noch tanzt

"Ein straffes Programm", sagt der Präsident des Großen Hoftstaats der Steinheimer Faschingsfreunde, Martin Stadtrecher. Er muss schauen, dass alles klappt. Er moderiert bei den Auftritten und tanzt auch noch mit, beim Showtanz.

Die Mädels kleben sich dick blauen, grünen und pinken Glitzer ins Gesicht – und in die Haare. Wie das wohl wieder rausgeht? "Das kann man gut abkratzen mit den Fingernägeln oder absauen, mit dem Staubsauger geht’s auch gut."

Perücken auf und los

Jetzt muss es erst mal halten- bis abends, bis zu ihrem Auftritt. Denn danach ist nicht viel Zeit, bis zum Umzug im 60 Kilometer entfernten Höchstädt. Im Bus gibt’s jetzt Leberkässemmel – eine knappe Stunde später, Ankunft in Mering. Für die Garde heißt es jetzt: Perücken auf, Kostüme an – kurz warm machen – Bühne frei!

Danach: Wieder rein in den Bus. In Höchstädt: Umziehen draußen – auf der Straße. Egal. Hauptsache schnell geht’s. An der After Umzugsparty nehmen die Steinheimer nicht mehr teil - es geht weiter, Station Nummer drei – Prunksitzung in Oberelchingen. Warum, mag man sich fragen – tut man sich das an? "Leidenschaft!", sagt eine der Tänzerinnen. "Ich tanze seit ich klein bin."

0,0 Promille bei den Showtänzern

Tanzen, Gemeinschaft, Party. Aber auch: harte Arbeit. Das gehört dazu. Was übrigens nicht dazu gehört, zumindest für die Showtänzer ist: Alkohol. Die gehen mit 0,0 Promille auf die Bühne.

21 Uhr ist es inzwischen. Ein letztes Mal geht’s in den Bus. Dieses Mal nach Hause, nach einem langen Auftrittstag für die Faschingsfreunde Steinheim.