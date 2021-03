So sieht der Schulunterricht nach den Osterferien aus

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auch in Bayern kontinuierlich an. Die 7-Tages-Inzidenz im Freistaat liegt laut Robert-Koch-Institut bei 130,3. Wie es an den Schulen nach den Osterferien ab dem 12. April weitergeht, hat das bayerische Kultusministerium jetzt in einem Schreiben mitgeteilt. Auch wenn die Sieben-Tages-Inzidenz in einem Landkreis über 100 liegt, dürfen Schüler dann zurück in die Klassenzimmer - allerdings nur mit Mindestabstand oder im Wechselunterricht. Erlaubt ist das für Abschlussklassen, die Jahrgangsstufen 11 an Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen - und auch für die vierten Klassen der Grundschulen. In allen anderen Jahrgangsstufen findet Distanzunterricht statt.

Negativer Test als Voraussetzung für Präsenzunterricht

Allerdings müssen Schüler für die Rückkehr in die Klassenzimmer einen negativen Corona-Test vorlegen, durchgeführt von medizinisch geschultem Personal. Zulässig ist ein PCR- oder POC-Antigenschnelltest. Er darf nicht älter als 48 Stunden sein. Ein Selbsttest zu Hause ist nicht erlaubt. Ein solcher kann aber unter Aufsicht in der Schule gemacht werden, heißt es in dem Schreiben des Kultusministeriums.

Kinder dürfen nach Antrag zu Hause bleiben

Auch der Besuch der Notbetreuung ist bei einem Inzidenzwert von mehr als 100 nur noch mit negativem Corona-Test möglich.

Sollten Schüler oder deren Erziehungsberechtigte trotz dieser Maßnahmen ein zu hohes Risiko für den Schulbesuch sehen, könne man weiter einen Antrag auf Beurlaubung stellen, heißt es.