So sieht das neue Münchner Volkstheater im Schlachthof aus

In nur drei Jahre konnte der Theaterneubau mitten im Schlachthofviertel fertig gestellt werden. Nicht nur zeitlich, sondern auch finanziell blieb das Bauwerk mit knapp 131 Millionen Euro im geplanten Rahmen. Durch die Ziegelfassade soll sich der Neubau gut in die Umgebung an der Tumblinger Straße einfügen.

Gebäude des Bayerischen Fußball-Verbandes

Das alte Münchner Volkstheater an der Brienner Straße war marode geworden und hätte für mindestens 50 Millionen Euro saniert werden müssen. Die Gebäude wurden 1953 erbaut, darunter die umgebaute Turnhalle, die dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) gehört und von der Stadt nur gemietet war. Deshalb leistete sich München nun ein komplett neues Theaterhaus. Und an Stelle des alten Theaters plant der Bayerische Fußball-Verband ein Büro- und Wohnhaus.

Premiere vor 600 Zuschauern

Premiere feiert das neue Volkstheater am Freitagabend (15. Oktober) mit Edward II., einem Stück unter der Regie von Intendant Christian Stückl. Auch Oberbürgermeister Dieter Reiter wird ein paar Worte zur Eröffnung sagen. Die Landeshauptstadt München war Bauherrin des neuen Theaters.

Auch am Samstag und Sonntag werden Premieren stattfinden - allerdings nicht vor leeren Rängen wie die letzten Monate. Im Volkstheater gilt die Regel 3G Plus. Dafür entfällt die Maskenpflicht im gesamten Gebäude und auch Mindestabstände müssen nicht mehr eingehalten werden. Die Premiere wird also vor 600 Zuschauern stattfinden können.