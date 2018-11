So sicher sind Bayerns Christkindlmärkte

In München überwachen in diesem Jahr 15 Videokameras das Geschehen auf dem zentralen Christkindlmarkt am Marienplatz. Im vergangenen Jahr waren es noch zehn Kameras, wie ein Sprecher des Münchner Präsidiums sagte. Der Markt ist in diesem Jahr auf die Sendlingerstraße ausgedehnt. Zudem seien uniformierte und zivile Kräfte unterwegs, Taschendiebfahnder sind ebenfalls im Einsatz. Um den Markt herum sorgten aufgestellte Betonelemente und Pflanzkübel für zusätzliche Sicherheit.

Mobile Christbäume und Fahrzeugsperren

Ein anderes Sicherheitskonzept als München verfolgt Nürnberg: Bäume statt Betonpoller, heißt hier die Devise. Die Stadt will mobile Christbäume aufstellen und damit kleinere Zufahrtswege blockieren. "Betonpoller wären bei uns nur mit sehr großem Aufwand zu installieren, die ganze Altstadt wäre für den Bau vermutlich lahmgelegt", sagte die Leiterin des Bürgermeister- und Presseamtes, Christine Schüßler.

Ohnehin sei die Altstadt an vielen Stellen sehr verwinkelt, so dass man hier kaum mit hohen Geschwindigkeiten auf den Markt zufahren könne. Wo dies möglich sei, stelle die Polizei erneut große Fahrzeuge in den Weg. "Die Fahrzeugsperren haben sich sehr bewährt und fanden auch bei den Besuchern einen sehr guten Anklang", teilte die Polizei Mittelfranken mit.

Taschendiebe und Bettelbanden im Visier

Beim Augsburger Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz verzichtet die Stadt auf Einlasskontrollen. Diese würden den Charakter des Ereignisses ad absurdum führen, erklärte der Ordnungsreferent der Stadt, Dirk Wurm. Mobile Zufahrtssperren sollen für Sicherheit sorgen. Diese würden an den Zugängen an der Annastraße, der Steingasse sowie dem Moritzplatz errichtet. Tagsüber seien sie für den Lieferverkehr geöffnet und würden spätnachmittags geschlossen. Zudem seien die Polizei und der Ordnungsdienst mit Rundgängen ständig präsent. Die Polizei solle vor allem Taschendiebstähle unterbinden, der Ordnungsdienst sich vorzugsweise um Bettelbanden kümmern, so Wurm weiter.

Die verstärkten Sicherheitsmaßnahmen auf Christkindlmärkten wurden nach einem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz vor zwei Jahren eingeführt. Ein islamistischer Terrorist hatte am 19. Dezember 2016 einen Lastwagen entführt und war damit in den Markt gerast. 12 Menschen starben, mehr als 70 wurden verletzt.

Hermann: Keine konkreten Hinweise auf Gefährdungen

Bayerns Innenminister Joachim Hermann betonte im Bayern-2-Interview, dass es "keine konkreten Hinweise über konkrete Gefährdungen von Weihnachtsmärkten" in Bayern gebe. Natürlich werde für Sicherheit gesorgt, doch diese solle die Tradition der Märkte nicht zerstören:

"Es ist wichtig, sinnvolle Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Auf der anderen Seite wollen wir den Charakter zum Beispiel des Christkindlesmarktes in Nürnberg oder des Weihnachtsmarktes in München bewahren. Daraus einen Hochsicherheitstrakt zu machen, das würde auch nicht in unsere Städte passen. Da muss man die richtige Balance halten." Innenminister Joachim Hermann