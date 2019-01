So schossen die Feinstaub-Werte an Silvester in die Höhe

"Am ersten Tag des neuen Jahres ist die Feinstaub-Konzentration vielerorts so hoch wie sonst im ganzen Jahr nicht", warnte das Umweltbundesamt schon im Vorfeld. In der Silvesternacht steige die Belastung mit gesundheitlichem Feinstaub explosionsartig an. Der Grenzwert von 50 Mikrogramm darf an 35 Tagen im Jahr überschritten werden. Damit sei häufig bereits am ersten Tag des Jahres einmal verbraucht.

Sprunghafter Anstieg der Feinstaubwerte auch in München, Regensburg und Augsburg

Weitere Beispiele aus Bayern für die vergangene Nacht:

München, Stachus: Zwischen 0.00 und 1.00 Uhr am 1. Januar ein sprunghafter Anstieg von 41 auf 524 Mikrogramm Feinstaub. Um 8.00 Uhr morgens waren es wieder 24.

Regensburg, Rathaus: Zwischen 0.00 und 1.00 Uhr ein Anstieg von 29 auf 241 Mikrogramm Feinstaub. Um 8.00 Uhr morgens waren es wieder 22.

Augsburg, Karlstraße: Zwischen 0.00 und 1.00 Uhr ein Anstieg von 37 auf 483 Mikrogramm Feinstaub. Um 8 Uhr morgens waren es wieder 24.

Absinken der Feinstaubwerte hängt vom Wetter ab

Wie schnell die plötzliche Belastung wieder absinkt hängt vom Wetter ab. Wenn ein kräftiger Wind weht, werden die Schadstoffe schneller verteilt.

Die Zahlen des Umweltamtes Bayern beziehen sich auf den Feinstaub "PM10". Damit ist die Größe der Partikelchen bezeichnet. PM10 sind die etwas größeren Teilchen, wie sie zum Beispiel auch beim Reifenabrieb entstehen. Aus Kaminen kommen eher die kleineren mit PM2,5.

Mehr als 15 Prozent des jährlichen Feinstaubs aus dem Straßenverkehr

Jährlich werden nach Angaben des Bundesumweltamtes rund 4.500 Tonnen Feinstaub PM10 in Deutschland zu Neujahr in die Luft gejagt. Das entspreche etwa 15,5 Prozent der jährlich im Straßenverkehr abgegebenen Feinstaubmenge.