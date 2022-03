So schafft eine App Sicherheit auf Lauingens Spielplätzen

Acht Uhr morgens in Lauingen, Spielplatzkontrolle. Bauhofmitarbeiter Thomas Busse überprüft Schaukeln, Klettergerüste und Bäume auf ihre Sicherheit. Er ist für die 20 Spielplätze der Stadt verantwortlich, viel Arbeit wartet.

Am ersten Spielplatz gleich die erste Auffälligkeit: Das Tor steht offen, eigentlich sollten die Tore immer geschlossen sein, aber das passiere schon mal, wenn die Kinder da rein- und rausspringen, sagt Thomas Buser. Jetzt schaut er erstmal, ob kein Müll auf dem Spielplatz herumliegt. Vor allem Glasscherben sind gefährlich.

Jeden Monat werden die Spielplätze kontrolliert

Thomas Buser rüttelt an den Brettern einer kleinen Holzhütte, überprüft die Feder eines Schaukelpferds und die Holzpfosten am Schaukelgerüst: Vor allem weiter unten kann es Probleme geben, im nassen Kies. Den gräbt er weg, nimmt einen Schraubenzieher und stochert ins Holz. Ergebnis: Die Pfosten sind noch fest und nicht weich und vermodert.

Schrauben sind besonders anfällig

Am Klettergerüst ein paar Meter weiter überprüft er jede einzelne Schraube. Denn am Übergang von Metall zum Holz, da wackeln sie öfter mal. "Da haben wir es schon – die ist sich schon gelockert". Eine Schraube steht raus – und wird von Buser gleich wieder reingedreht.

Schäden werden in eine App eingetragen

Reparaturen, die er gleich ausführen kann, muss Thomas Buser nicht in die App eintragen. Alles andere wird im Tablet, das er um seinen Hals hängen hat, festgehalten. Da ist eine Spielplatz App drauf, in der alle Lauinger Spielplätze und Spielgeräte zu finden sind. Auch die Geräte, die er überprüft hat, werden markiert. Wenn alles passt, bekommen sie einen Haken.

Ampel springt auf Grün

Ist auf einem Spielplatz alles in Ordnung, springt die Ampel in der Lauinger Spielplatz-App auf Grün. Das sieht auch Martin Koller im Rathaus auf seinem PC. So erkennt er zum Beispiel, an wie vielen Spielplätzen Sand fehlt und kann den gesammelt bestellen. "Früher hat man Handzettel gehabt und die abgeheftet, heute haben wir das Monitoring. Der Vorteil: Das Programm vergisst nichts", betont Martin Koller. Seit Februar arbeitet die Gemeinde mit der App namens "Checkup-Manager".

Lauinger Bürger können Schäden melden

Die Menschen in Lauingen, denen Schäden an den Spielplätzen auffallen, können sie auch via App melden. Über die Lauingen-App geht das ans Rathaus und wird weitergegeben.

Bäume werden kontrolliert

Thomas Buser ist am zweiten Spielplatz angekommen, er liegt am Luitpoldhain am Auwald. Buser blickt nach oben zu den Bäumen. Denn auch dafür ist er verantwortlich, schließlich können tote Äste herunterfallen und Kinder verletzen. Wieder kontrolliert er Balken und Schrauben, überprüft die Seilbahn und hält alles in der App fest.

Bürgermeisterin sieht Vorteile in der App

Die App sei ein gutes Instrument für die Stadt, man sehe schnell, was es für Mängel gibt und müsse nicht mehr lange Listen wälzen. Schließlich sei die Sicherheit auf den Spielplätzen extrem wichtig, die Kinder sollen ja unbeschwert und ungefährdet spielen können, sagt Bürgermeisterin Katja Müller. Dafür muss Thomas Buser jetzt weitermachen, beim nächsten Spielplatz stehen die Kontrollen an. Zwei Tage pro Monat braucht er, um alle Spielplätze in der Stadt genau durchzuchecken.