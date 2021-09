So rückt Marktoberdorf dem Holzwurm zu Leibe

Das ganze Heimatmuseum Marktoberdorf im Landkreis Ostallgäu ist in eine rot-gelb-schwarze Spezialfolie eingepackt worden. Sie erinnert an eine überdimensionale Deutschlandflagge, hat damit aber nichts zu tun: Die verschiedenfarbigen Streifen dienen den Arbeitern zur besseren Orientierung. Denn die müssen alles komplett luftdicht verschließen. Das Gas, das gegen den Holzwurm in das Haus geleitet wird, ist hochgiftig und tödlich für Menschen, Tiere und Pflanzen, erklärt Schädlingsbekämpfer Csaba Posset.

Andere Verfahren als Gas nicht möglich

Einen anderen Weg, den Holzwurm im historischen Bauernhof aus dem 18. Jahrhundert loszuwerden, gebe es nicht, sagt Posset. Spritzmittel oder chemische Behandlungen fallen aus: Alte Möbel und Ausstellungsstücke würden darunter leiden. Heißluft würde dazu führen, dass sich alles verziehe, deshalb das Giftgas.

Holzwurm überall im Haus aktiv

Im Heimatmuseum wütet der Holzwurm fasst überall. Er frisst sich durch Böden, Wandverkleidungen und Ausstellungsstücke. Die Hinterlassenschaften – kleine Häufchen aus Sägemehl – sind im ganzen Haus zu finden, obwohl alles erst kurz vor der Schädlingsbekämpfungsaktion geputzt wurde. Das zeige, wie aktiv der Holzwurm sei, so Museumsleiterin Josephine Berger.

Ausstellungsstücke teilweise komplett kaputt

Die Museumsleiterin hatte gemeinsam mit Ehrenamtlichen des Heimatvereins in den vergangenen Monaten das ganze Haus leergeräumt und jedes Ausstellungsstück gesäubert und untersucht. Vor allem Textilverarbeitungsgegenstände wie Teile eines Spinnrades seien sehr vom Holzwurm befallen gewesen. Egal, wie vorsichtig die Jahrhunderte alten Exponate angefasst worden seien, teilweise seien sie einfach durchgebrochen und nicht mehr zu reparieren gewesen.

Exponate werden mitbehandelt

Jetzt sind die Exponate, die nicht völlig zerfressen waren, wieder zurück im Museum: Sie sollen mitbehandelt werden, um dadurch ebenfalls vom Holzwurm befreit zu werden. Außerdem nutzt der Heimatverein die Schließzeit um die Ausstellungsstücke neu zu ordnen.

Keine Fledermäuse im Haus und Statik in Ordnung

Im Vorfeld der Schädlingsbekämpfung haben Fachleute zudem überprüft, dass keine geschützten Tiere wie Fledermäuse im Gebäude sind. Darüber hinaus wurde die Statik untersucht. Es seien aber alle Balken ohne Befall und in Ordnung. Die Stadt Marktoberdorf kommt dadurch mit einem blauen Auge davon, die statische Sanierung hätte noch mehr Aufwand bedeutet und mehr Geld gekostet. So summieren sich die Arbeiten am Museum auf etwa 40.000 Euro, sagt Projektleiterin Marion Schmidt, Architektin bei der Stadt Marktoberdorf.

Keine Explosionsgefahr, aber Betretungsverbot

Durch Schläuche leitet die Spezialfirma das Giftgas in das Gebäude. Ventilatoren verwirbeln es später in den Räumen. Eine Explosionsgefahr bestehe nicht, sagt Bauamtsleiter Ralf Baur, mahnt aber zur Vorsicht: Da das Gas giftig sei, dürfe niemand das Gebäude betreten. Um das auch sicherzustellen, wurden alle Schlüssel für das Museum eingesammelt und um das Gebäude herum ein Bauzaun errichtet. Die Konzentration des Gases, innen wie außen, wird zudem jederzeit überwacht: Die Behandlung dauert mehrere Tage.

Nachbarhof bereits erfolgreich behandelt

Dass die Schädlingsbekämpfung mit Giftgas klappt, daran zweifelt in Marktoberdorf niemand. Erst vor wenigen Wochen wurde der historische Nachbarhof auf diese Weise behandelt – und das erfolgreich. Er gilt jetzt als holzwurmfrei. So soll es auch beim Heimatmuseum verlaufen, damit das Stück Marktoberdorfer Stadtgeschichte noch lange genutzt werden kann.