So rettet eine Gemeinde im Unterallgäu ihr Dorfwirtshaus

Wolfertschwenden ist ein 2000-Einwohner-Dorf im Unterallgäu - und stemmt sich vehement gegen eine Entwicklung, mit der Ortschaften in ganz Bayern kämpfen: Das Wirtshaussterben. In Wolfertschwenden stand die Gaststätte im Vereinsheim kurz vor dem Aus. Jetzt schreitet die Kommune ein - und bezahlt das Gehalt für Wirt und Servicekräfte.

Gemeinde engagiert Pächter

Nachdem der frühere Pächter im Jahr 2018 aufgehört hatte, fand man in der 2.000-Einwohner-Gemeinde keinen Nachfolger für das letzte Wirtshaus am Ort. Also fasste man, damals noch unter Altbürgermeister Karl Fleschhut (FW), den Entschluss, sich den Erhalt des Vereinsheims etwas kosten zu lassen und engagierte Erich Petermichl, der bereits von 1983 bis 2003 Pächter des Gasthauses war.

Wirtshaus als Lebensqualität

Für Bürgermeisterin Beate Ullrich (CSU) ist der Erhalt essentiell: "Eine Wirtschaft trägt zum gesellschaftlichen Leben bei, es ist ein Stück Lebensqualität. Man sieht landauf landab das Wirtshaussterben. Das war der richtige Weg und die Wirtschaft wird auch sehr gut angenommen", sagte sie dem BR.

Privatwirtschaftlicher Betrieb würde sich nicht lohnen

Für das Gehalt des Wirts sowie von zwei Halbtags- und fünf 450-Euro-Kräften schießt die Gemeinde jedes Jahr eine Summe "im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich" zu, so Ullrich weiter. Der Rest komme aus den Einnahmen des Vereinsheims. Selbst würde sich der Betrieb heute nicht mehr tragen, sagt Wirt Petermichl: "In einem Ort dieser Größe hätte man einfach zu viele Leerlaufzeiten." Große Feiern wie etwa Hochzeiten wollten die Leute heute nicht mehr in einer Turnhalle wie beim Vereinsheim abhalten, solche Einnahmen fehlten nun.

Konkurrenz darf nicht entstehen

Es ist aber nicht überall einfach, dass eine Gemeinde ein Gasthaus vor der Schließung bewahrt: Laut dem Sprecher des bayerischen Gemeindetags, Wilfried Schober, müssen die Kommunen laut Gemeindeordnung beachten, dass sie "keinen privaten Gastronomen Konkurrenz machen". In Wolfertschwenden ist das - beim allerletzten Gasthaus im Ort - aber kein Problem.

Weniger Bürokratie für die Gastronomie gefordert

Um den Trend des Wirtshaussterbens zu stoppen, fordert der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband unter anderem, die bis Ende 2022 ermäßigte Mehrwertsteuer von sieben Prozent für die Gastronomie zu "entfristen". Das sagte Landesgeschäftsführer Thomas Geppert dem BR. Auch säßen Wirte wegen bürokratischer Auflagen zu viel am Schreibtisch und stünden im Vergleich dazu zu wenig an der Theke.

Branche leidet an starren Vorschriften

Zudem brauche die Branche die Möglichkeit zu flexibleren Arbeitszeitmodellen, um etwa auf schönes oder schlechtes Wetter besser reagieren zu können. "Du darfst das Personal nicht länger als zehn Stunden arbeiten lassen. Wenn Du mittags schon geöffnet hast, musst Du also zwei Schichten fahren". sagt auch Erich Petermichl vom Vereinsheim in Wolfertschwenden. Das sei in einem kleinen Ort nicht mehr finanzierbar. In seiner jetzigen, glücklichen Situation hofft der 60-Jährige, "dass das mein Job bis zur Rente sein wird".