So reagiert die Politik auf Thunbergs Aussage zur AKW-Debatte

Greta Thunberg hat die in ihren Augen ohnehin "aufgeheizte" Debatte um Atomkraft weiter befeuert und sowohl landes- als auch bundespolitisch für Reaktionen gesorgt. In einem Interview mit ARD-Moderatorin Sandra Maischberger sagte Thunberg in Bezug auf die drei noch aktiven Atomkraftwerke in Deutschland: "Wenn sie schon laufen, glaube ich, dass es ein Fehler wäre, sie abzuschalten und sich der Kohle zuzuwenden." Ein Video der entsprechenden Passage gibt es seit Dienstag auf Twitter. Das komplette Gespräch wird am Mittwochabend im Ersten ausgestrahlt.

Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag, sieht sich durch Thunbergs Aussagen in seiner Kritik an der Ampelregierung bestätigt: "Dass sich die Spitze der Klimabewegung für einen Weiterbetrieb der Kernkraft ausspricht, belegt erneut die mangelnde Seriosität von Habecks Entscheidungen." Die Absage der Grünen, Kernkraft bis mindestens 2024 zu verlängern, sei eine "ideologische Verweigerungshaltung" und gefährde die Energiesicherheit in Deutschland, so Dobrindt gegenüber BR24.

Grünen-Politiker aus Land und Bund widersprechen der Klima-Aktivistin

Der Chef der Grünen-Fraktion im bayerischen Landtag, Ludwig Hartmann, widerspricht: "Eine Hochrisikotechnologie, die so viele Probleme im Schlepptau hat, kann nicht unsere Lösung sein." Längere Laufzeiten bedeuten laut Hartmann Abhängigkeit von russischem Uran und ein erhöhtes Sicherheitsrisiko durch alte Meiler. Außerdem gebe es weiter die ungelöste Frage der Endlagerung von Atommüll. In der aktuellen Krise müsse die Politik den Bau von Stromleitungen beschleunigen, Windkraftanlagen bauen, Sparanreize verstärken, und die industrielle Umstellung weg vom Gas vorantreiben.

Bundespolitiker Anton Hofreiter (Grüne) sagte zu BR24, die Debatte um Thunbergs Aussagen sei weder zielführend noch werde sie dem Problem der Energieversorgung gerecht: "Es gibt einen angemessenen und notwendigen Entwurf für den Streckbetrieb von zwei Atomkraftwerken. Das ist bitter, aber trägt den aktuellen Erfordernissen Rechnung." Ein Weiterbetrieb darüber hinaus wäre laut Hofreiter falsch, unsicher und extrem teuer.

Bayerns FDP-Chef Hagen schickt einen Ratschlag nach Berlin

Bereits am Dienstag sahen sich prominente Vertreter der FDP durch Thunberg in der eigenen Argumentation bestätigt. Finanzminister Christian Linder schrieb auf Twitter, er begrüße den Zuspruch der Fridays-For-Future-Aktivistin zur FDP-Position, die Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Und weiter: "In diesem Energiekrieg muss alles ans Netz, was Stromkapazitäten schafft. Die Gründe sprechen für sich - ökonomisch und physikalisch."

Auch FDP-Justizminister Marco Buschmann äußerte sich auf dem Sozialen Netzwerk: "Selbst Greta Thunberg spricht sich für den Weiterbetrieb der deutschen Atomkraftwerke aus. Ein weiterer Beleg dafür, dass das physikalisch (Netzstabilität), ökonomisch (Preisreduktion) und klimapolitisch (Klimaneutralität) richtig ist." Martin Hagen, Chef der bayerischen Liberalen, schickte auf Anfrage von BR24 einen Ratschlag in Richtung Berlin: "Robert Habeck sollte auf Greta Thunberg hören. Wer Klimaschutz ernst nimmt, kommt in der aktuellen Situation nicht an der Atomkraft vorbei."

SPD-Chef von Brunn: "Niemand will den Atommüll vor seiner Haustür."

Bei der SPD beurteilt man die Lage hingegen anders. "Ich bin nicht Greta Thunbergs Meinung und will die Kernkraft in Deutschland nur noch über den Winter laufen lassen", sagte Bayerns SPD-Chef Florian von Brunn zu BR24. Es gebe immer noch keine Lösung für den radioaktiven Atommüll. Niemand wolle ihn vor seiner Haustür, so von Brunn. Der Fraktionsvorsitzende im Landtag macht auch Bayern Ministerpräsidenten für den aktuellen Streit verantwortlich: "Wir diskutieren jetzt wegen Putin wieder über Atomkraft – und weil Herr Söder und andere die Energiewende ausgebremst haben. Ohne diesen Fehler bräuchten wir die AKW gar nicht mehr."

Verwunderung über Personenkreis, der Thunberg zustimmt

Carsten Träger, umweltpolitischer Sprecher der SPD im Bundestag, wundert sich weniger über Thunbergs Aussagen als über die Reaktionen darauf: "Dass Greta Thunberg Atomkraft für das kleinere Übel hält, das ist nicht neu. Neu ist der Applaus von Personen, die bislang nicht viel von Thunbergs Positionen gehalten haben. Dass etwa Markus Söder das jetzt gut findet, ist erstaunlich."

Bayerns Ministerpräsident hatte sich am Dienstag über Twitter kurz aber vielsagend zu Thunbergs Einschätzung geäußerte. Er teilte das Video der entsprechenden Interviewpassage auf seinem Account und versah seinen Tweet mit dem Wort: "Interessant..."