So reagiert Bayerns Politik auf die Pläne der Ampel-Regierung

"Die Ampel steht", sagt der künftige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) - und Arif Tasdelen, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD im bayerischen Landtag und Generalsekretär der bayerischen Sozialdemokraten, twittert: "Ein historischer Moment".

Der am Nachmittag vorgestellte Koalitionsvertrag der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP löst auch bei einem anderen Sozialdemokraten im Freistaat Freude aus. Florian von Brunn, SPD-Landesvorsitzender und Fraktionschef im Landtag, spricht im BR24-Interview von einer "wirklichen Zukunfts- und Fortschritts-Koalition". Der Vertrag sei ein "gutes Paket" sowohl für die Wirtschaft als auch für den Klimaschutz in Bayern.

Von Brunn (SPD): Schub für Windkraft in Bayern

So wollen die Ampelparteien zum Beispiel den Windkraftausbau auch in Bayern deutlich voranbringen, betont von Brunn. "Für mich bedeutet das das Ende von 10H", sagt er mit Verweis auf die umstrittene derzeitige Regelung in Bayern. Die 10H-Regel legt fest, dass die nächste Siedlung zehn Mal so weit entfernt sein muss, wie das Rad hoch ist - ansonsten wird das Genehmigungsverfahren deutlich komplizierter.

Einen anderen Aspekt betont Ronja Endres, Landesvorsitzende der Bayern-SPD: "Mit dem im Wahlkampf versprochenen Mindestlohn von zwölf Euro werden allein hier bei uns im Freistaat etwa eine Million Menschen bessergestellt und der Niedriglohnsektor ausgetrocknet". Zudem sieht Endres im Bereich Gesundheit und Pflege, den sie selbst mitverhandelt hat, deutliche Fortschritte: verbesserte Personalschlüssel, bessere Löhne in der Altenpflege und bei der Krankenhausplanung.

Eva Lettenbauer, Landesvorsitzende der bayerischen Grünen, schreibt auf Twitter: "Wirtschaft und Ökologie sind ein Paar und werden endlich in der deutschen Politik vereint. Die Ampel sorgt für sichere, gute Arbeitsplätze in Bayern. Weil wir aufbrechen unseren Wirtschaftsstandort klimaneutral zu machen und Betriebe dabei nicht allein lassen."

von Sarnowski (Grüne): Vertrag trägt "grüne Handschrift"

Ihr Kollege Thomas von Sarnowski, Landesvorsitzender der Grünen in Bayern, betont die "grüne Handschrift", die das 177-seitige Papier trage. "Wir wollen, dass Deutschland das erste klimaneutrale Industrieland auf der Welt wird." Vor allem im Bereich Verkehr wolle die Ampel den Klimaschutz stärken, sagt von Sarnowski auf BR24-Anfrage. So lese man im Koalitionsvertrag einen ganz starken Fokus auf den öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Für "saubere Mobilität" solle unter anderem der Schienenverkehr gestärkt werden.

Hagen (FDP): Viele Herzensanliegen durchgesetzt

Der bayerische FDP-Landeschef Martin Hagen, selbst Teil der Verhandlungsgruppe in Berlin, zeigt sich ebenfalls zufrieden mit dem Koalitionsvertrag. Die FDP habe viele Herzensanliegen durchgesetzt, sagt er. Als Beispiel nennt Hagen ausbleibende Steuererhöhungen. Aber auch Grüne und SPD können aus seiner Sicht "mit dem Vertrag gut leben".

Hagen lobt, dass die Digitalpolitik künftig im dann FDP-geführten Verkehrsministerium verankert sein soll. Die neue Bundesregierung wolle die digitale Infrastruktur im Land stärken. Kritik unter anderem am fehlenden Tempolimit weist Hagen zurück: "Wenn die Deutsche Umwelthilfe klagt, dann ist das ein gutes Zeichen für die bayerische Automobilwirtschaft." Der Koalitionsvertrag ist laut ihm sowohl im Sinne der bayerischen Wirtschaft als auch des Umweltschutzes.

Erwartungsgemäß kritisch sehen die Christsozialen den Koalitionsvertrag - besonders die geplante Cannabis-Legalisierung. Europaministerin Melanie Huml (CSU) twittert: "Cannabis ist kein harmloses Gewächs, sondern schlichtweg eine Droge mit gesundheitlichen und sozialen Risiken." Die von der Ampelkoalition geplante Freigabe sei "kein Akt der Liberalität, sondern - für mich als Ärztin - eine Politik der gesellschaftlichen Verantwortungslosigkeit".

Blume (CSU): Ampel setzt falsche Schwerpunkte

Die Legalisierung von Cannabis oder die Einführung einer mehrfachen Staatsangehörigkeit – das sind aus Sicht von CSU-Generalsekretär Markus Blume "die falschen Schwerpunkte". Noch deutlicher wird er in einem anderen Punkt: In der Migrationspolitik werde laut Koalitionsvertrag der "Zweiklang von Humanität und Ordnung" aufgelöst, es drohe eine "massive Ausweitung der Zuwanderung".

Es sei aber zu früh, um den Koalitionsvertrag abschließend zu bewerten, räumt Blume ein. Der CSU-Generalsekretär betont, er wünsche der Ampel-Regierung "alles Gute bei ihrer Arbeit und den anstehenden Aufgaben". Die Union werde "konstruktiv sein, wo gemeinsame Verantwortung notwendig ist – und kritisch, wo wir das Gefühl haben, dass Entscheidungen in die falsche Richtung laufen".

Protschka (AfD): Nur ein 'Weiter so'

Der Landesvorsitzende der bayerischen AfD, Stephan Protschka, kritisiert, der Koalitionsvertrag behandle nur Symptome, die Ampel würde nicht die Ursachen angehen. "Es ist schade für Deutschland, dass weitere vier Jahre nichts Innovatives geschehen wird, sondern einfach ein 'Weiter so'. Die AfD wird der neuen Regierung auf die Finger schauen und konstruktive Lösungsansätze aufzeigen", so Protschka auf BR-Anfrage.

Der stellvertretende Vorsitzende und industriepolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag, Gerd Mannes, findet: "Der Koalitionsvertrag der Ampel lässt Schlimmes befürchten. SPD und Grüne wollen unser Land im Sinne ihrer linken Agenda umbauen." Deutschland hätte Besseres verdient als "linke Umerziehungs- und Umverteilungspolitik, als Schuldenmacherei und Klientel-Begünstigung", so Mannes per Mitteilung.