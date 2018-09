So reagieren die politischen Gegner aufs TV-Duell zur Wahl

SPD: "100 Jahre Frauenwahlrecht - und dann stehen da zwei Männer"

SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen, die aufgrund der schlechten Umfrageergebnisse ihrer Partei den angestammten SPD-Part im Duell an den Grünen Hartmann abgeben musste (dafür aber vergangene Woche in der BR-Wahlarena und zu Wort kam und am Freitag im TV-Fünfkampf) hält sich auf Twitter zurück. Bei den Genossen ist der "Phantomschmerz" spürbar. Die Landtagsabgeordnete Ruth Müller schlägt einen historischen Bogen.