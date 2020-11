So planen die Kirchen den Advent in Corona-Zeiten

Unter dem Eindruck hoher Corona-Zahlen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Religionsgemeinschaften dazu aufgerufen, auf "Großveranstaltungen im Zusammenhang mit dem Weihnachtsfest" zu verzichten. Die Kirchen in Bayern stellt das vor große Herausforderungen, denn gerade in diesen für viele Menschen schwierigen Zeiten sind religiöse Rituale besonders beliebt.

Großes Bedürfnis, Advent und Weihnachten zu feiern

Es ist die Zeit im Jahr, in der die Kirchen im oberbayerischen Ebersberg eigentlich am vollsten sind. Corona hin oder her: Das Bedürfnis vieler Menschen, Advent und Weihnachten zu feiern, ist da. "Natürlich wünscht man sich, dass es wieder eine Christmette gibt so wie man es kennt", sagt eine Passantin, "die ist nun einmal ergreifend und schön."

Der katholische Pfarrer Josef Riedl und sein evangelischer Kollege Edzard Everts wissen, wie wichtig diese Wochen für viele Menschen sind. An Ostern, so erinnern sich die beiden Pfarrer, sei nämlich vieles nicht optimal gelaufen. Daraus will man nun lernen, sagt der evangelische Pfarrer und ein Angebot auf die Beine stellen - auch wenn gerade nichts wirklich planbar ist.

"Vielleicht müssen wir nochmal was umstellen (...) aber jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und gar nichts tun." Pfarrer Edzard Everts

Gottesdienst: "Ein großer Ansteckungsherd wäre fatal"

Schon seit August überlegen die beiden Pfarrer wie die Advents- und Weihnachtszeit trotz aller Corona-Maßnahmen schön werden kann. Dennoch bleibe es eine Herausforderung, sagt Pfarrer Riedl: "Es wäre fatal, wenn bei einem Gottesdienst irgendwas passiert, dass das ein großer Ansteckungsherd wird." Darum werde peinlichst genau darauf geachtet, dass die Regeln eingehalten würden: "Abstand, Mundschutz, keine großen Stau-Situationen".

Ganz viel wird in Ebersberg deswegen im Advent und an Weihnachten nach draußen verlegt werden. Open-Air-Andachten und Gottesdienste sind geplant. Ganz ähnlich ist das in vielen Pfarrgemeinden quer durch den Freistaat.

Lesungen, Musik und Krippen-Spaziergang im Freien

Ein lebendiger Adventskalender in Burghausen, bei dem durch Lesungen oder Musik im Freien Impulse gesetzt werden oder ein Krippen-Spaziergang in Altötting sind nur einige Beispiele für das Alternativprogramm in diesem Jahr.

Der evangelische Regionalbischof für München und Oberbayern Christian Kopp erzählt, es gebe trotz aller Hürden in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit ganz besonders viel Engagement. Viele kirchliche Mitarbeiter würden sagen: "Mensch, in der Pandemie müssen wir jetzt auch Zeichen setzen für unser Inneres, für unser Gemüt und für das, was wir brauchen an Weihnachten."

Gottesdienste am Chinesischen Turm und im Max-Morlock-Stadion

In München soll an Heiligabend ein gemeinsamer Gottesdienst von Protestanten und Katholiken am Chinesischen Turm gefeiert werden. Ebenfalls ökumenisch feiern will man in Nürnberg mit bis zu dreitausend Menschen im Max-Morlock-Stadion, dort wo sonst der Club spielt.

Ein so großes Stadion gibt es in Ebersberg nicht, dennoch rechnen die beiden Pfarrer an Heiligabend mit tausenden Menschen, die in irgendeiner Form zum kirchlichen Weihnachtsfest kommen wollen. Damit alle dabei sein können, soll in zwei Durchläufen und an insgesamt elf verschieden Plätzen im Ort verteilt gefeiert werden.

Corona-Krise als Chance für Ökumene

Die beiden Pfarrer sehen in der Corona-Krise auch eine Chance für die Verbundenheit beider Kirchen: "Wir hätten Weihnachten sonst nie ökumenisch gefeiert bei aller ökumenischen Freundschaft. In diesem Jahr drängt es sich geradezu auf, das so zu machen."

Ob alles wie geplant stattfinden kann, hängt von der Infektionslage der nächsten Wochen ab und den Bestimmungen, die dann gelten. Aber die beiden Pfarrer in Ebersberg sind optimistisch, dass die Advents- und Weihnachtszeit dieses Jahr trotz allem sehr schön werden kann.