So öffnen die Schwimmbäder in München und Rosenheim

Vorhergesagt sind bis Mittwoch Temperaturen um die 17 Grad, Regen und Gewitter - also "Schafskälte" und "definitiv kein Badewetter", heißt es von den Stadtwerken München. Die Münchner Bäder Schyrenbad, Dantebad, Bad Georgenschwaige und Prinzregentenbad öffnen nun erst an Fronleichnam. Michaelibad, Westbad und Ungererbad folgen wie geplant am Samstag. Die Zeit bis dahin soll auch für "finale Tests" beim neuen Online-Ticket-Reservierungssystem genutzt werden. Freigeschaltet wird es am Mittwoch.

Noch mehr Desinfektion in München

Jeweils drei bis vier Tage im Voraus kann man in München dann für sich und bis zu fünf weitere Personen Tickets in einem Bad reservieren. Das System wurde wegen Corona neu eingeführt. In den Bädern wird auch noch mehr desinfiziert. Auf Attraktionen wie Sprudelliegen, Strömungskanal oder Wasserpilz müssen die Besucher erst einmal verzichten. Geschlossen bleiben auch die Sanitär- und Umkleideräume. Deshalb wird empfohlen, schon zu Hause die Badesachen anzuziehen und zu duschen.

Heißbecken in Wasserburg bleibt geschlossen

Ab Montag schon geöffnet sind aber einige Freibäder außerhalb Münchens, zum Beispiel im Landkreis Rosenheim. Das Wasserburger Badria öffnet seinen Freibereich. Dort dürfen maximal 500 Besucher gleichzeitig anwesend sein. Das beliebte Heißbecken draußen bleibt geschlossen, dafür bist die kleine Elefantenrutsche am großen Becken geöffnet. An der Kasse müssen die Badebesucher ihre Kontaktdaten hinterlassen. Das Badria gewährt einen Corona-Freibad-Sonderpreis von drei Euro pro Tag, Kinder zahlen 1,50 Euro.

Strandbad am Chiemsee mit Online-Reservierung

Auch das Prienavera-Strandbad am Chiemsee öffnet ab Montag. An Spitzentagen kommen hier normalerweise 1.000 Badegäste, jetzt dürfen maximal 275 Besucher eingelassen werden. Wer eine Eintrittskarte möchte, muss vorher online reservieren. Duschen und Umkleidekabinen sowie das Badminton- und Volleyballfeld bleiben geschlossen. Der Chiemsee-Steg darf nur im Einbahnverkehr benutzt werden.

Mindestabstand muss eingehalten werden

Die Chiemgau-Therme in Bad Endorf öffnet ihre Außentherme und ein Restaurant. In Rosenheim öffnet das Freibad in der Chiemseestraße, aber auch hier bleiben Duschen und Umkleiden geschlossen. Unter anderem werden die Liegewiese und der Bereich um das Kleinkinderbecken mit Markierungen versehen, damit der Mindestabstand eingehalten wird.