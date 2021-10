So lief der Uni-Start in Präsenz an der LMU München

Für Jurastudentin Annalena ist heute ein besonderer Tag. In ihrem dritten Semester an der Ludwig-Maximilians-Universität erlebt sie zum ersten Mal einen Semesterstart vor Ort und ein Semester, bei dem ein Großteil ihrer Veranstaltungen wieder in Präsenz stattfinden werden.

Eine Vorlesung hat sie schon hinter sich. Ihr Zwischenfazit: "Es fühlt sich nochmal cooler an, es macht mehr Spaß." Nun ist sie auf dem Weg zu ihrem ersten Jura-Tutorium in Präsenz, es wird ein konkreter Fall besprochen - gleich das nächste Highlight für sie.

Freundschaften durch Präsenz

Lis und Lucia steht ihre erste Vorlesung noch bevor – sie sind Erstsemester-Studentinnen und neu in München. Weil ihre Einführungswoche bereits in Präsenz stattgefunden hat, sind sie heute zusammen in die Uni gekommen, denn: "Wir kannten vorher keinen in der Stadt. Und jetzt kennen wir schon ein paar Leute. Wir sind jetzt befreundet."

3G-Regel wird stichprobenartig überprüft

Auch wenn die Freude unter den Studierenden groß ist: Vieles ist noch anders, als im Campusleben vor der Pandemie. An den Eingängen der Unigebäude kontrolliert ein Sicherheitsdienst stichprobenartig, ob die Studierenden einen 3G-Nachweis vorzeigen können. Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, darf ins Gebäude.

Der Vizepräsident der LMU München Oliver Jahraus erklärt: "Wer tatsächlich keines dieser drei Gs hat, kann tatsächlich nicht an der Lehrveranstaltung teilnehmen. Kann noch nicht mal im Gebäude bleiben. Also der müsste dann tatsächlich die Universität verlassen. Das ist die 3G-Regel. Darauf haben wir uns geeinigt. Und ich finde, das ist ein relativ geringer Preis, den wir zahlen für das, was wir dafür bekommen. Nämlich eine Präsenzuniversität."

Kostenlose Tests für nicht geimpfte oder genesene Studierende

Studierende, die nicht geimpft oder genesen sind, können sich nahe der Uni kostenlos testen lassen. Das Konzept gehe nach dem ersten Eindruck vom Vormittag auf, sagen Jahraus und auch Studierende. Neben der 3G-Regel ist im Innenbereich auch die Maskenpflicht eine Bedingung für die Präsenzveranstaltungen. Sie gilt überall dort, wo der 1,5-Meter-Abstand nicht eingehalten werden kann, also auch im Hörsaal.

Mix aus Online-Lehre und Präsenz-Vorlesungen

Und: Noch finden nicht alle Vorlesungen und Seminare wieder vor Ort statt. Im Audimax mit seinen über 800 Plätzen bleibt es am Montag zum Beispiel noch leer. Es wären zu viele Studierende in einem Raum – die Vorlesung findet digital statt.

Ein paar Räume weiter bietet sich ein anders Bild: Der Hörsaal für das Jura-Tutorium, an dem auch Drittsemester-Studentin Annalena teilnimmt, ist gut gefüllt. Große Vorfreude bei Dozentin Katrin Bayerle: "Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir wieder starten können. Es sind auch relativ viele Studierende gekommen, darüber freu ich mich natürlich auch sehr. Da es sich hier um einen juristischen Fall handelt, der besprochen wird, ist es besonders wichtig, dass der Austausch wieder möglich ist."

Dann startet auch sie ihre erste Lehrveranstaltung in einem gefüllten Saal seit dem Beginn der Pandemie.