So leidet die Seele der Corona-Pfleger

Es muss nicht immer der Todeskampf der Covid-Patienten sein, der die Pflegerinnen und Pfleger an die Grenze ihrer Belastbarkeit bringt. Oder immer öfter darüber hinaus. Manchmal sind es die Kleinigkeiten im Corona-Klinik-Alltag, die Pflegerinnen und Pfleger dazu bringen, zu sagen: "Wir können nicht mehr."

Über eine Video-Schalte erreichen wir die Leiterin des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) der Uniklinik Augsburg. Zugeschaltet ist auch eine Beraterin für die Klinik-Mitarbeitenden. Wenn die beiden über die Pflegerinnen und Pfleger reden, verraten sie nichts über deren Alter, Geschlecht oder Familienstand. Sie sind zur Vertraulichkeit verpflichtet. Ihre Namen sollen nicht genannt werden.

Schon Kleinigkeiten machen Stress

Doch die beiden können von den Sorgen und Nöten ihre Kollegen und Kolleginnen berichten. Und die beginnen schon, wenn man etwas im Zimmer vergisst: "Stellen sie sich Folgendes vor: Bevor sie in das Zimmer gehen, müssen sie die Schutzkleidung anziehen: eine Brille, eine Haube, einen Kittel, dann eine FFP3-Maske und darüber nochmal einen Schutz. Sie machen ihre Arbeit, gehen wieder aus dem Zimmer, desinfizieren sich, werfen die Schutzkleidung ab. Und dann merken Sie, dass Sie etwas vergessen haben. Eine Kleinigkeit, vielleicht eine Flasche. Dann geht alles wieder von vorne los: Schutzkleidung anlegen, desinfizieren und so weiter. Nur um ein paar Schritte zu machen und etwas aus dem Zimmer zu holen. Das geht an die Nerven."

Patienten brauchen mehr Zuwendung

Hinzu komme die Einsamkeit, und zwar auf mehreren Ebenen. Zunächst hätten viele Mitarbeiter wegen des Personalmangels und der Hygienevorschriften das Gefühl, Patienten alleine versorgen zu müssen, statt wie früher im Team. Dazu Patienten, die sich selbst ebenfalls verlassen fühlen, die keinen Besuch empfangen dürfen. "Und was machen diese kranken Menschen? Sie suchen natürlich das Gespräch mit den Pflegenden. Die hören sicher gerne zu, aber es fordert sie natürlich zusätzlich", berichtet die Beraterin.

Traumatisches Erlebnis: Das Kind lebt, die Mutter stirbt

Und dann ist da natürlich der gesundheitliche Verfall vieler Corona-Patienten: "Das geht bis zu traumatischen Erlebnissen, wenn die Belegschaft um das Leben einer Schwangeren und das ihres ungeborenen Kindes kämpft. Wenn alles versucht wird, aber sich der Zustand der Mutter so verschlechtert, dass das Kind geholt werden muss und die Mutter später verstirbt", berichtet die psychologische Beraterin.

Schlafstörungen, Medikamente und versteckte Suizid-Gedanken

Durch diese Belastung tauchen die ersten Symptome auf. "Ich schlafe nicht mehr durch. Wenn ich dann heimkomme, muss ich mich unbedingt hinlegen und schlafe den ganzen Nachmittag. Aber nachts kann ich wieder nicht schlafen. Das berichten mir Mitarbeiter", sagt die Beraterin.

In die Arbeit wollen sie trotzdem kommen. "In der Welle geht niemand. Und sicherlich werden wir auch Mitarbeitende haben, die Medikamente nehmen, um mit der Situation zurecht zu kommen." Vor Kollegen seien auch Suizid-Gedanken geäußert worden.

Hilfe durch Achtsamkeitskurse und Einzelgespräche

Die beiden Frauen versuchen ihr Bestes, um die Pflegerinnen und Pfleger zu unterstützen: "Wir organisieren inzwischen regelmäßig Gesprächsrunden, damit sich die Kollegen untereinander austauschen können", sagt die BGM-Leiterin. "Zudem schulen wir Entspannungstechniken, zum Beispiel in Achtsamkeitskursen." Und immer wieder kommen Mitarbeitende zur Beraterin zum Einzel-Gespräch. "Das ist ein absoluter Schutzraum. Da erfährt keiner in der Klinik etwas. Da ist Platz für Sorgen und Emotionen, für Ärger, Tränen, Hilflosigkeit. Das hilft meistens sehr, wenn da ein Mensch gegenübersitzt, der das mit aushält und da ist."

Moralische Verletzungen

Als das Gespräch schon fast vorüber ist, wirft die Leiterin des BGM einen Begriff ein, der ihr unter den Nägeln brennt: Es geht um "moralische Verletzungen", unter denen die Pflegerinnen und Pfleger sehr leiden würden. "Moralische Verletzung meint, dass Pflegerinnen und Pfleger immer bemüht sind, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen, ihm zu helfen, dass es ihm körperlich und seelisch gut geht, das aber strukturell nicht möglich ist."

Der Personalmangel ist das Hauptproblem

Dazu gehöre auch, dass man der Biografie des Patienten gerecht werde und auch zu dessen Angehörigen Kontakt habe. "Das ist unter den aktuellen Bedingungen einfach nicht mehr möglich", sagt die BGM-Leiterin. "Es ist, weil in der konkreten Pflegesituation das Team um einen herum nicht mehr da ist, weil man nach bald zwei Jahren Corona zu erschöpft ist, um das noch leisten zu können. Darunter leiden unsere Kolleginnen und Kollegen."