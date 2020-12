So leben die Nürnberger im Teil-Lockdown

Nürnbergs Schulreferentin Cornelia Trinkl (CSU) hat viel zu tun. Eine Sitzung jagt die nächste. Seit Montag gilt für alle Schüler in Nürnberg ab der fünften Klasse Wechselunterricht. Die ersten Rückmeldungen der Rektoren sind positiv. Die neue Regelung ist weitestgehend reibungslos angelaufen, sagt die Referentin. Die Schülerinnen und Schüler werden dabei wechselweise zu Hause online und im Klassenzimmer unterrichtet. Ausgenommen sind Abschlussklassen sowie Grund- und Förderschulen.

Eltern fühlen sich schlecht informiert

Die Schulen waren vorbereitet. Die einzelnen Klassen sind bereits zu Schuljahresbeginn in Gruppen aufteilt worden. Daher sei die Umstellung auf Wechselunterricht gut zu organisieren gewesen, sagt Trinkl. Alle Schülerinnen und Schüler seien rechtzeitig informiert worden. Trotzdem: Bei vielen Eltern besteht am ersten Tag des Wechselunterrichts noch Informationsbedarf.

Stadt verteilt 5.000 Leih-Computer

Zum Beispiel zu den städtischen Leih-Computern, die noch nicht an allen Schulen angekommen sind. Referentin Trinkl betont, dass die Stadt Nürnberg bereits rund 5.000 iPads angeschafft hat. Mit diesen könnten die Schüler, die sich im Distanzunterricht befinden, online gehen. "Wir sind gerade dabei, die Leihgeräte so zu verteilen, dass alle Schülerinnen und Schüler dem Unterricht folgen können, der nach Hause gestreamt wird", sagte Trinkl.

Wenige Kunden in der Innenstadt

Von ihrem Büro im vierten Stock des Rathauses kann sie auf den Hauptmarkt blicken. Dort ist am Vormittag viel weniger los als sonst. Einige Menschen verlieren sich vor den Gemüseständen, und der Besitzer des Coffeebikes freut sich, dass wenigsten einige Stammkunden vorbeischauen. Nichts im Vergleich zum Vorjahr, als während des Christkindlesmarkts die Maschine im Dauereinsatz war. Das Weihnachtsgeschäft könne er heuer abschreiben, sagt er.

Keine Kritik an den Beschränkungen

Aber die nächtliche Ausgangssperre, die ab Mittwoch bayernweit gilt, findet er okay. Kein Sport, keine Treffen, da bleibe er dann eben zu Hause. Und so sehen es viele Menschen, die am Hauptmarkt unterwegs sind. Die Maßnahmen seien angemessen. Ziel müsse sein, dass die Werte nach unten gehen. Endlich. Und wenn's was hilft, dann wäre er auch für einen totalen Lockdown, sagt ein Rentner.

Polizei löst sechs Privatfeiern auf

Die Polizei zieht eine positive Bilanz des Wochenendes. Die Menschen in der Innenstadt hätten sich zum überwiegenden Teil an die Beschränkungen gehalten, sagt Pressesprecherin Elke Schönwald. Probleme gab es nur mit sechs Privatfeiern, bei denen mehr als zehn Personen aus mehr als zwei Hausständen angetroffen worden seien. Sie wurden von den Beamten aufgelöst. Die Polizei sei von Nachbarn wegen Ruhestörungen alarmiert worden. Im öffentlichen Personennahverkehr sei es dagegen kaum zu Beanstandungen gekommen, so die Polizeisprecherin

Busse und Bahnen sollen entlastet werden

In Nürnbergs Bussen und Straßen- und U-Bahnen ist derzeit weniger los als in Zeiten vor der Pandemie. Der Wechselunterricht soll für weitere Entlastung vor allem in der Hauptverkehrszeit am Morgen sorgen, und tatsächlich, die Rechnung geht auf. Nürnberg macht es vor. Ab Mittwoch soll Wechselunterricht dann in ganz Bayern gelten, allerdings erst ab der achten Klasse und nicht, wie in Nürnberg, schon ab der fünften. Aber die Noris ist ja auch Corona-Hotspot mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 350,71.

