So läuft die Integration ukrainischer Schulkinder in Würzburg

Seit einem Monat herrscht Krieg in der Ukraine und seitdem sind schon Millionen von Menschen dort aus ihrer Heimat geflohen, vor allem Frauen und Kinder. Die Schulpflicht für die Kinder und Jugendlichen, die nach Deutschland kommen, beginnt offiziell erst drei Monate nach ihrer Ankunft. Derzeit plant Bayern entsprechende Angebote für ukrainische Schülerinnen und Schüler, um diese bestmöglich zu integrieren.

GEW: Lange bekannter Lehrer-Mangel macht sich bemerkbar

In Unterfranken besuchen bereits mehr als 400 ukrainische Schülerinnen und Schüler mit Fluchthintergrund den Unterricht, heißt es von der Regierung. Das bedeutet für die Schulen vor allem personelle Herausforderungen: Wegen des Lehrkräftemangels und aufgrund von Corona entfalle bereits jetzt Unterricht, Kurse würden zusammengelegt und fachfremd unterrichtet, sagt Jörg Nellen vom Kreisverband Würzburg der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). "Jedes weitere Kind stellt ohne zusätzliches Personal die Schule vor unlösbare Probleme, für die das Kind aber nichts kann. Auf den Personalmangel hat die GEW seit Jahren hingewiesen. Das ist eine Krise mit Ansage, die mit den Geflüchteten nichts zu tun hat."

Willkommensklassen speziell für ukrainische Kinder

Über die Hälfte der 400 ukrainischen Schülerinnen und Schüler besuche zurzeit Regelklassen, danach folgen nach Angaben der Regierung von Unterfranken Willkommensklassen. In diesen werden die geflüchteten Kinder und Jugendlichen gemeinsam unterrichtet und lernen Deutsch, bis sie eine Regelkasse besuchen können. In Würzburg sind die Willkommensklassen meist an die Grund- und Mittelschulen angegliedert.

Schulleiter: "Mischung" von Schülern hilft beim Lernen

Gregor von Papp ist Schulleiter der Mittelschule Würzburg-Zellerau und geht davon aus, dass auch seine Schule in den nächsten Wochen eine Willkommensklasse einrichten wird. Er plädiert aber für eine "Mischung": also dass die ukrainischen Schülerinnen und Schüler gemeinsam in Deutsch unterrichtet werden, aber auch an regulären Schulstunden teilnehmen. Das "Sprachbad" im Klassenraum erleichtere das Erlernen der Sprache enorm, sagt von Papp.

Über 70 Prozent seiner Schülerinnen und Schüler haben einen Migrationshintergrund, das sei in einer solchen Situation ein Vorteil, sagt der Schulleiter: "Wir sind es gewohnt, mit Unterschieden umzugehen und wir wissen, dass Unterschiede normal sind. Und wenn jetzt neue Schülerinnen und Schüler dazukommen, dann können wir offen auf sie zugehen." Bislang besuchen die Mittelschule aber noch keine geflüchteten Schüler aus Ukraine.

Würzburger Gymnasium hilft ukrainischen Mitschülern

Anders ist das am Grünewald-Gymnasium in Würzburg. Seit dieser Woche besuchen drei ukrainische Geflüchtete die sechste, siebte und neunte Klasse. Schulleiter Martin Sachse-Weinert sagt: "Die Tatsache, dass es uns hier trotz Corona und trotz aller Herausforderungen sehr gut geht, führt uns noch einmal erschreckend vor Augen, dass es nicht allen Menschen so gut geht, und daraus schöpfen wir die Stärke anderen helfen zu können."

So organisiert die Schule Sport- und Musikpatenschaften sowie Kleiderspenden für die neuen ukrainischen Mitschüler. Außerdem lässt sich das Personal Anfang April für den Umgang mit traumatisierten Kindern schulen. Das Grünewald-Gymnasium wird das zweite Würzburger Gymnasium mit einer Willkommensklasse sein, bisher werden die drei Ukrainer noch in den Regelschulen unterrichtet.

Quereinsteiger als Lösung für Lehrer-Mangel?

Da ein Großteil der momentan in Unterfranken registrierten etwa 6.330 Geflüchteten minderjährig und damit schulpflichtig ist, rechnet der Schulleiter jedoch zeitnah mit einer Willkommensklasse. Dafür sind vor allem Lehrkräfte wichtig, die Deutsch als Fremdsprache unterrichten können. Jörg Nellen von der GEW sieht außerdem als Lösung, Quereinsteigende und ukrainische Fachkräfte einzulernen, was jedoch viel Zeit benötige. Deshalb sieht er, wie 2015 schon, die Klassengemeinschaften und das Engagement jedes Einzelnen als Chance an.