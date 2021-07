Bayerns Abgeordnete: Wahlkampf unter Corona-Bedingungen

Ansichten zu "Häuser-Wahlkampf" in Corona-Zeiten variieren

Auch der klassische "Häuser-Wahlkampf", also das Klingeln und Werben an Haustüren, wird unter Corona-Bedingungen stattfinden. SPD-MdB Uli Grötsch will ihn auf jeden Fall machen, CSU-Politiker Albert Rupprecht überlegt aber noch, ob und in welchem Umfang es heuer wirklich unter Hygieneauflagen möglich ist. Grünen-Kandidatin Tina Winklmann will ebenfalls einen Häuser-Wahlkampf machen, der ebenso bei den Freien Wählern in Planung ist.

FDP-Kandidat Ulrich Lechte will dagegen nur Flyer in den Briefkästen verteilen. Klingeln und mit den Leuten unter Corona-Bedingungen sprechen hält er für "extrem schwierig". Ein Werbemittel ist allerdings zeitlos und wichtiger Bestandteil des Wahlkampfes, auch in Corona-Zeiten: Die Wahlplakate aller Kandidaten sind bereits überwiegend fertig.