So läuft das Augsburger Friedensfest im Corona-Sommer

Für die Augsburger ist das diesjährige Friedensfest nicht nur ein freier Tag im Kalender. Den hätten die meisten am Samstag sowieso. Tatsächlich ist das Friedensfest ein bundesweit einmaliger städtischer Feiertag, an dem alle Geschäfte in Augsburg geschlossen bleiben - und an dem seit 1650 dem Frieden gedacht wird.

Ökumenischer Festgottesdienst

Ursprünglich wurde das Friedensfest nur in den evangelischen Gotteshäusern gefeiert, inzwischen ist es ein ökumenisches Fest - und deshalb ist auch der Festgottesdienst um 10 Uhr in der Ulrichsbasilika für evangelische und katholische Christen. Für alle zusammen gilt: Maskenpflicht und Abstandsgebot. Denn das Programm rund um das Friedensfest kann nur mit entsprechenden Hygieneregeln stattfinden.

2020 gibt es wieder einen Friedenspreis

Alle drei Jahre verleiht die Stadt anlässlich ihres Feiertags auch den Friedenspreis. Dieser ist mit 12.500 Euro dotiert und wird von einer Jury vergeben, in der Vertreter beider christlicher Kirchen, der Universität Augsburg sowie der Stadt sitzen. Geehrt werden damit Menschen für "besondere Leistungen zur Förderung interkonfessioneller Gemeinsamkeiten", gemäß dem Ursprung des Friedensfestes.

Frieden feiern mit Abstand

Für das Friedensfest im Corona-Sommer wurde das Begleitprogramm entsprechend angepasst. Das Festival der Kulturen, traditionell der musikalische Höhepunkt des Friedensfests, wird auf der Augsburger Freilichtbühne stattfinden. Dort tritt u. a. Jazz-Pianist Tim Allhoff auf. Ausfallen muss dagegen die große Friedenstafel auf dem Augsburger Rathausplatz: Dorthin bringen die Menschen normalerweise Speisen und Getränke, um diese zu teilen - keine gute Idee während einer Pandemie.

Friedenstafel wird dezentral und digital

Ganz weg fallen soll diese Tradition aber doch nicht: Mit vielen kleinen Picknicks sollen die Menschen überall im Stadtgebiet ihre eigene Friedenstafel abhalten. Mit Abstand und im kleinen Kreis, dezentral - und digital. Unter dem Hashtag #friedenteilen sollen die Eindrücke dann in Sozialen Netzwerken gesammelt werden.

Weltweit mitfeiern: #friedenteilen

Diese aus der Not geborene Idee könnte auch in den nächsten Jahren Einzug finden im Friedensfestprogramm, falls die Corona-Pandemie vorbei ist. So können nicht nur Interessierte in Augsburg das Friedensfest feiern, sondern weltweit, so Christiane Lembert-Dobler, die Leiterin des Friedensbüros Augsburg.

Jahrhunderte alte Tradition wird digital

Im Corona-Sommer rückt das Friedensfest ins Netz: Viele Veranstaltungen des Begleitprogramms mussten umdisponieren, beispielsweise ein Onlineformat des Stadtjugendrings, bei dem die Ultras des FC Augsburg über ihre Rituale im Stadion berichten - per Videokonferenz.

Rituale reflektieren

Solche Veränderungen des Alltags sind auch Teil des diesjährigen Konzepts: Das Motto "Rituale" soll die Besucher des Friedensfestes zum Nachdenken bringen. Die Ausgangsbeschränkungen und die Hygienevorschriften haben unsere Alltagsrituale verändert. Für viele Arbeitnehmer ist die tägliche Videokonferenz im Homeoffice normal geworden. Das Friedensfest bietet nun Gelegenheit, diese Veränderungen gemeinsam zu reflektieren.