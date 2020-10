So kommen Sie in Bayern an den kostenlosen Corona-Test

Wenn der Staat die Rechte der Menschen einschränkt und ihnen Pflichten auferlegt, dann müsse er im Gegenzug wenigstens schnelle und kostenlose Testmöglichkeiten zur Verfügung stellen. So begründete Ministerpräsident Markus Söder in seiner Regierungserklärung am Mittwoch erneut die nicht unumstrittene bayerische Teststrategie. Und deshalb gilt weiterhin: Jeder in Bayern kann sich jederzeit kostenlos auf Corona testen lassen.

Corona-Test: Zum Abstrich in die Arztpraxis

Am einfachsten und oft auch schnellsten ist der Test bei einem niedergelassenen Arzt, im besten Fall sogar bei der eigenen Hausärztin oder dem Hausarzt. Führt dieser keine Tests durch, kann man sich auf der Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) informieren, welcher Arzt in der Nähe testet. Dafür reicht die Angabe der Postleitzahl.

In großen Testzentren meist Termin notwendig

Aktuell sind laut Staatsregierung in Bayern auch weiterhin 87 große Testzentren in Betrieb. Dort wird in der Regel im "Drive-In"-Verfahren getestet - also durch das Autofenster. Spontan vorbeikommen geht in vielen Fällen nicht, in der Regel braucht man einen Termin. Und der kann bei großen Testzentren schon einige Tage oder auch eine Woche dauern. Frühzeitig informieren ist hier also besonders wichtig.

Das Ergebnis gibt es meistens innerhalb von 48 Stunden. Infos über den Ort der Testzentren und die Terminvergabe gibt es in der Regel beim örtlichen Landratsamt. Reiserückkehrer können sich weiterhin an den Flughäfen in München, Nürnberg und Memmingen testen lassen. Die Teststationen an den Autobahnen und an Bahnhöfen sind inzwischen nicht mehr in Betrieb.

80.000 Corona-Tests am Tag möglich

Aktuell werden in Bayern nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) im Schnitt 30.000 Corona-Tests am Tag durchgeführt. Zum Ende der Sommerferien waren es zeitweise deutlich mehr, in der Spitze über 70.000. Laut Angaben der Staatsregierung wären aktuell bis zu 80.000 Tests am Tag möglich.

Die Positivrate bei den Tests steigt seit Anfang Oktober wieder deutlich an. Waren in den Sommermonaten teilweise weniger als ein Prozent aller Tests positiv, sind es inzwischen laut LGL wieder bis zu 2,8 Prozent.