So können Jugendliche psychische Krisen erkennen und meistern

Seit einiger Zeit läuft der Unterricht nun wieder "normal". Damit hat sich für viele Schülerinnen und Schüler in der Corona-Krise die Lage etwas entspannt. "Anfangs mit dem Homeschooling war es sehr schwierig für mich, genügend Motivation aufzubringen, um aufzustehen", erzählt Fanni aus der Fachoberschule in Weißenburg. Man habe sich im Online-Unterricht kurz als anwesend gemeldet, und dann wieder ins Bett gelegt, ergänzt eine andere Schülerin.

"Sobald es wieder losging mit der Schule, ist es wieder bergauf gegangen." Fanni, Schülerin der Fachoberschule Weißenburg

Motivationsloch oder psychische Krise?

Wann wird ein Motivationsloch zum Anzeichen einer psychischen Krankheit, einer Depression zum Beispiel? Die Schülerinnen und Schüler der elften Klasse haben verschiedene Befindlichkeiten und Verhaltensweisen zusammengetragen. Ständig Kalorien zählen, Treffen absagen, leicht reizbar sein oder alles ständig kontrollieren. All dies können beginnende Symptome einer psychischen Krankheit sein. Etwa die einer Essstörung, von Borderline, einer Angststörung oder Posttraumatischer Belastungsstörung. Letztere kann zum Beispiel nach einem Unfall oder der Trennung der Eltern auftreten.

Präventionsprogramm für Jugendliche

"Gerade während der Pandemie sollen Jugendliche für dieses Thema sensibilisiert werden", sagt Tanja Günther von der Kontaktstelle für Selbsthilfe in Weißenburg. Sie führt das Präventionsprogramm in der Fachoberschule durch. Dabei erzählt eine Betroffene von ihrer Lebensgeschichte, in der sie bereits mehrere Krisen gemeistert hat. "Man sieht, dass seelische Erkrankungen jeden betreffen", so Günther.

Suizidabsichten erkennen und ansprechen

Anhand einer Checkliste diskutieren die Jugendlichen, was sie über Suizidabsichten wissen. Und wie man mit einer Person umgehen sollte, die sich immer mehr zurückzieht. Bei einem Verdacht auf Suizidgedanken empfiehlt Günther, das Thema direkt anzusprechen. "Hast du schon mal versucht, dir das Leben zu nehmen?" Wird diese Frage wochenlang umschifft, könnte die betroffene Person enttäuscht sein, weil niemand ihre Probleme wahrnimmt. Und sollte der Verdacht nicht stimmen, ist die Antwort einfach nein.

Hilfe holen bei Krisendiensten und Selbsthilfegruppen

Für psychische Krisen verweist Günther auf die Krisendienste oder Selbsthilfegruppen. Es sei absolut okay, sich Hilfe zu holen, sagt die Pädagogin. "Dann kann sich ein verengter Blick, der keine Lösung mehr sieht, auch wieder weiten."

Die Jugendlichen tragen zusammen, was seelische Gesundheit fördert: Schöne Dinge erleben, sich aussprechen, soziale Kontakte pflegen.

Das Schulprojekt "Verrückt? Na und!" wurde vom Leipziger Verein "Irrsinnig menschlich" in Zusammenarbeit mit der Barmer Ersatzkasse erarbeitet. Interessierte Lehrkräfte können sich bei den regionalen Koordinatorinnen in der Geschäftsstelle Gesundheitsregion im Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen melden.