So hilft ein Hund Kindern beim Lesen lernen

Die Stadtbibliothek Neu-Ulm setzt auf tierische Unterstützung für Kinder beim Lesen lernen. "Kieper wollte eine Party feiiiiiierrrrn" - Olive versucht, laut vorzulesen. Die Grundschülerin ist in einen blauen Sitzsack versunken und hat ein Buch auf dem Schoß. Neben ihr Hündin Anuk, die ihr zuhört. Vielleicht denkt sie aber auch an den nächsten Knochen, so genau kann das niemand sagen. Entscheidend ist die Wirkung auf die Kinder, die vom kuscheligen Beistand profitieren sollen.

Der Hund kann die Kinder beruhigen

"Es wird das Hormon Oxytocin ausgeschüttet, das senkt Puls und Blutdruck", sagt Julia Schmid von der Stadtbibliothek in Neu-Ulm. Die Anwesenheit eines Hundes soll die Kinder entspannen. Denn oft verkrampfen Jungen und Mädchen, weil sie in der Grundschule schlechte Erfahrungen gemacht hatten, zum Beispiel, wenn andere sie auslachten. Der Hund dagegen soll Kinder in eine positive Stimmung versetzen, so dass das Vorlesen leichter fällt. Aber nicht jedes Tier eignet sich.

Hündin hat eine spezielle Ausbildung durchlaufen

Julia Schmid hat Anuk schon als Welpen bekommen, da sah die Hündin noch eher aus wie ein Meerschweinchen. Zwei Jahre alt ist sie jetzt und hat eine spezielle Ausbildung durchlaufen. "Der Hund darf zum Beispiel bei lauten Geräuschen nicht erschrecken und muss stressresistent sein", sagt Schmid. Anuk jedenfalls scheint das Vorlesen zu gefallen. Vor allem wenn Olive eine kurze Pause macht und sie am Brustfell krault. Doch wie gut klappt das Vorlesen mit dem Hund?

Eltern sind überzeugt von der tierischen Zuhörerin

"Also ich finde, dass es was bringt, die Kleine greift lieber zum Buch", sagt Annamaria Sacco, die Mutter von Olive. Das zeigen auch wissenschaftliche Studien. Kinder haben das Gefühl, das ihnen jemand zuhört, ganz ohne Kritik und bekommen so Sicherheit. Julia Schmid ist während des Vorlesens immer dabei. Sie korrigiert die Aussprache nicht, sondern hilft immer nur dann, wenn die Schüler ein Wort nicht selbst lesen können. Das soll das Gefühl steigern, es selbst geschafft zu haben. Für Julia Schmid ist aber auch wichtig, ihre Hündin nicht zu überfordern.

Herausforderung für den Hund: zuhören

"Wir machen nur am Dienstag und Donnerstag Vorleseübungen, insgesamt sind es fünf Termine", sagt Julia Schmid. Ansonsten darf Anuk natürlich ausreichend Gassi gehen und einfach eine ganz normale Hündin sein. Denn die jungen Vorleser sind bisweilen schon kritisch. Vor ein paar Tagen sei Anuk einmal aufgestanden, weil es ihr in der Nähe der Heizung etwas zu warm war, erzählt Schmid. Da meinte ein Mädchen: "Ich glaube, die Anuk, die hört mir gar nicht richtig zu."