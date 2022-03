So hilft ein Gastro-Roboter gegen den Personalmangel

"Hallo, ich bin Bella". Der 1,30 Meter große weiße Roboter flitzt im Gastraum der Speisegalerie in Fischen um die Kurve. Mit zwei spitzen Ohren und den fröhlichen Kulleraugen auf dem Display erinnert sein Aussehen stark an eine Katze. Steht irgendjemand Bella im Weg, wird er mit der Durchsage "Vorsicht bitte, ich muss kurz durch!" freundlich aufgefordert, Platz zu machen. Bella muss in die Küche, die Suppen sind fertig.

Mit Kamera und Sensoren durch den Gastraum

Behutsam verteilt Kellner Patric Bülow die vollen Teller auf den insgesamt vier Tabletts. Über Touchscreen wird die Tischnummer ausgewählt, schon rollt der Service-Roboter zurück in den Gastraum. Rund 20.000 Euro hat der Roboter aus China gekostet. Dank Kamera und mehrerer Sensoren zirkelt er an allen Hindernissen vorbei und bringt die Speisen direkt zum Tisch. Dort steht Kellnerin Sandra schon bereit, entnimmt die Teller und platziert sie vor dem Gast. Allein für diesen Tisch hätte sie ohne die Unterstützung durch Bella dreimal laufen müssen.

Modernste Technik als Wettbewerbsvorteil

Auch wenn in der Speisegalerie in Fischen noch keine Mitarbeiter fehlen – Gastwirt Anton Schöll versucht mit solchen technischen Spielereien sein Personal auch dauerhaft zu halten. "Personalnot ist in aller Munde. Und es gibt natürlich auch viele Arbeiten, die die Leute ungern machen und dadurch wollen wir sie natürlich auch nicht verlieren, sondern einfach einen Zugewinn schaffen, darum haben wir Bella angeschafft", sagt Schöll. Seit fünf Wochen hilft der Roboter jetzt beim Servieren und vor allem Abräumen. "Bei uns im Lokal übernimmt Bella vor allem die weiten Wege, mit viel Geschirr und schweren Tabletts – wir verstehen Bella als Unterstützung, als Erleichterung für unser Personal", erklärt Gastwirt Schöll.

Keine Konkurrenz zum Kellner

Doch seit der Gastwirt mit dem Roboter Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, ist er in den sozialen Medien auch Anfeindungen ausgesetzt. "Wieder eine Stelle gestrichen!" ist dort zu lesen oder "Wieder den Mindestlohn gespart!". Und eines stimmt natürlich: Der Roboter braucht keinen Urlaub, wird nicht müde, muss erst nach 12 Stunden wieder an die Ladestation und wird nicht krank.

Soll auf diesem Weg vielleicht wirklich Personal eingespart werden? Solche Vorwürfe weist Schöll deutlich zurück: "Wir wollen keinen damit ersetzen, wir wollen keinen Mindestlohn sparen – ganz im Gegenteil: Vielleicht schaffen wir es ja, wenn wir dann wiederum mehr am Gast sind, einen Zusatzverkauf zu machen, dann können wir natürlich auch unseren Mitarbeitern mehr Geld bezahlen", erklärt der Gastronom. Denn während Bella beispielsweise allein die dreckigen Teller und Gläser in die Spülküche bringt, bleibe der Bedienung mehr Zeit für ihre Gäste, könnte ihnen vielleicht ein Dessert ans Herz legen oder den Mittagstisch an einem anderen Tag empfehlen.

Gastro-Roboter bislang nur vereinzelt im Einsatz

Laut Anton Schöll hatte er mit Bella den ersten Gastro-Roboter südlich von München im Einsatz. Allerdings seien in den vergangenen Wochen allein im Allgäu drei weitere hinzugekommen. Auch der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) geht davon aus, dass Roboter im Servicebereich von Restaurants und Gaststätten bislang erst vereinzelt im Einsatz sind.

Hinter der Gastronomie liegen zwei schwere Jahre. Vor allem viele Minijobber und Aushilfskräfte haben der Branche während der Pandemie den Rücken gekehrt. Wieviel Personal im Hotel- und Gaststättenbereich konkret fehlt, lässt sich laut Thomas Geppert, Landesgeschäftsführer DEHOGA Bayern, schwer beziffern. Allerdings zeige eine aktuelle Abfrage, dass der Bedarf an Arbeitskräften, speziell im Bereich Service und Küche, insgesamt sehr hoch ist: Mit Blick auf die Flüchtlingswelle aus der Ukraine wollte die DEHOGA wissen, welche Hotels und Gaststätten bereit wären, ukrainische Arbeitskräfte anzustellen. In kürzester Zeit, so Geppert, hätten sich bereits 450 Betriebe zurückgemeldet.

Hotel- und Gaststättenverband: "Gastfreundschaft muss analog bleiben"

Dass Gastro-Roboter den großen Personalmangel lösen, sieht Geppert nicht: "Uns zeichnet gerade ja die Gastfreundschaft aus – und die ist nur dort möglich, wo der Kontakt auch von Mensch zu Mensch stattfindet. Der Einsatz solcher Roboter ist nur da sinnvoll, wo Arbeiten ergänzt, aber nicht ersetzt werden, Gastfreundschaft muss analog bleiben", betont der bayerische DEHOGA-Landesgeschäftsführer.

Staunende Blicke bei den Gästen

So ist auch die Meinung vieler Gäste in der Speisegalerie in Fischen. Staunend beobachten sie, wie Roboter Bella allen Stühlen und herumlaufenden Gästen ausweicht, problemlos zurück in die Spülküche fährt. Anja Schöferle sagt: "Ich finde es ganz witzig, sie hat eine ganz nette Optik, ich persönlich stehe aber auf die Personen, die kommen, und nicht auf den Computer." Gerd Rüben ergänzt: "Das Zwischenmenschliche ist nicht da. Wenn man die Bedienung sieht, freut man sich doch auch, wenn man mit ihr persönlichen Kontakt hat." Ilse Kraft hingegen freut sich, als Bella mit der Suppe neben ihr hält: "Ganz toll! Weil einfach auch das Service-Personal kräftemäßig dadurch entlastet wird – und lustig ist es dazu."

Anton Schöll jedenfalls ist von Bella überzeugt. Er überlegt schon jetzt, ob er sich noch einen zweiten Roboter anschaffen soll. Der könnte sich dann rein um den großen Saal kümmern und zum Beispiel beim Sektempfang als fahrendes Tablett mit den gefüllten Gläsern langsam von Gast zu Gast zu rollen.