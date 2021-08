So hat das Coronavirus unser Reiseverhalten verändert

Ein Forscherteam der Uni Augsburg hat sich in einer Studie damit beschäftigt, wie das Coronavirus das Reisen und den Tourismus verändert hat. Das neue Stichwort sei "Low-Touch Tourism", also kontaktloser Urlaub, sagt der Humangeograf Markus Hilpert von der Uni Augsburg. "Low Touch Tourism" ist deswegen auch der Name der Augsburger Studie. Laut Hilpert habe durch die Corona-Pandemie das Sicherheitsbedürfnis der Reisenden sehr stark zugenommen. Darauf müsse die Branche reagieren.

Die drei kritischen Cs: Crowd, Contact, Control

Die Reisenden würden Gruppen- und Schlangenbildungen, Kontakt mit Personal oder Servicekräften meiden. Die Berührungen mit Dirty Pads, also "hochfrequenten Oberflächen" wie Türklinken oder Aufzugknöpfen könnten Schmierinfektionen fördern, daher müsse das Augenmerk der Branche darauf liegen, solche Spots zu entschärfen: "Wenn man die drei kritischen Cs – also Crowd, Contact, Control – beachtet, dann kann so ein kontakt- und berührungsarmer Urlaub durchaus möglich sein", sagt Experte Hilpert.

Ferienwohnungen und Wohnmobile gefragt

Auch den Urlaubern gehe es nicht mehr so wie früher darum, Kontakte zu knüpfen. Waren es vor Corona noch über 40 Prozent, die in den Ferien neue Leute kennenlernen wollten, so habe Corona das komplett verändert, sagt Hilpert. Stattdessen stünden jetzt "autarke Wohneinheiten" wie Ferienwohnungen hoch im Kurs, Autoreisen sowie Wohnmobile und Camper seien gefragt. Die Tourismusbranche hat das laut Hilpert erkannt, es würden nun Ausflugsziele beworben, die bisher nur wenigen bekannt gewesen seien, und es würden neue Systeme zu Besucherlenkung an Sehenswürdigkeiten erprobt.

Kontaktlose Check-ins und Steuerung der Minibar via Sprachassistent

Auch technisch wird aufgerüstet: Das Ticket für die Autobahnmaut könnte es künftig berührungslos geben, der Aufzug an Flughafen reagiert auf ein Winken der Hand, die Hotels bieten einen kontaktlosen Check-in per Mobiltelefon an, die Minibar öffnet sich per Sprachassistent, alles ist derzeit in Erprobung, sagt Hilpert: "Wir wissen aus Umfragen, dass viele Menschen das möchten. Woran allerdings gearbeitet werden muss, ist, dass es eben nicht für jede Funktion eine eigene App gibt, sondern, dass Destinationen Apps anbieten, die mehrere Funktionen, also von der Wettervorhersage bis Verkehrsinformationen oder Buchungsmöglichkeiten, zusammenfasst, sodass es eben für den User sehr viel einfacher wird, solche Serviceleistungen digital auch wahrzunehmen."

Die Augsburger Studie zum kontaktlosen Reisen richtet sich laut Hilpert primär an die Tourismusbranche. Die Forscher wollen jetzt in einer zweiten Phase aber auch testen, welche Neuerungen die Reisenden überhaupt akzeptieren und welche nicht.