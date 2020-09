So halten sich Münchner Piloten in Corona-Zeiten fit

Vor zwei Wochen hat Harry Stöckl eine A 320 nach London geflogen. An sich ist das keine große Sache. Aber momentan ist es auch für einen Piloten mit 13.000 Stunden Flugerfahrung beinahe ein Highlight.

Corona-Tester am Flughafen infiziert

Auch alte Hasen brauchen Training

Nach drei Jahren "Überstunden am Anschlag" habe er in den vergangenen Monaten "fast schon Entzugserscheinungen“ bekommen, erzählt der Lufthansa-Kapitän. Für Copilot Dominik Weber liegt der letzte Flug sogar schon ein halbes Jahr zurück. Als er damals aus Stockholm zurückkam, hätte er nicht gedacht, dass das Fliegen für ihn so lange aus Trockenübungen bestehen würde. Daheim habe er vieles nachgelesen, berichtet er, und auch mit Hilfe von Cockpit-Postern habe er Abläufe durchgespielt und sich so auf dem Laufenden gehalten.

Üben in realitätsnaher Umgebung

Aber jetzt dürfen die Männer wieder mal in ein richtiges Cockpit, und zwar im Lufthansa Aviation Trainingszentrum in Schwaig bei Erding. Das Cockpit dort ist in einem Simulator aufgebaut und nicht zu unterscheiden von einem Arbeitsplatz im Flugzeug. Jeder Pilot trainiert dort sowieso vier Mal im Jahr. Jetzt ist noch ein spezielles Corona-Programm dazu gekommen, damit weiterhin immerhin alle Griffe sitzen, auch wenn es gerade an der echten Flugroutine fehlt. Das Ausgangsszenario an diesem Tag: ein Flug von Nizza nach München, abheben zwischen Meer und Bergen.