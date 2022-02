So groß war das bayerische Masken-Chaos zu Beginn der Pandemie

Es ist eine interne E-Mail des bayerischen Gesundheitsministeriums, die tief blicken lässt: "Leider geht momentan aufgrund der aktuellen Situation vieles drunter und drüber und der Informationsfluss ist nicht immer gesichert“, beklagt eine leitende Mitarbeiterin Ende März 2020. Die E-Mail wirkt verzweifelt: "Gibt es den Arbeitsstab-Corona weiterhin? (…) Wer hält den Kontakt zum LGL?“ Gemeint ist das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), das in den ersten Monaten der Pandemie parallel zum Gesundheitsministerium Persönliche Schutzausrüstung (PSA) beschaffte. BR Recherche wurden interne Unterlagen zugespielt. Sie zeigen, dass das Ministerium nicht mehr lückenlos nachvollziehen konnte, welche Waren eingingen, wo sie gelagert wurden und wann und an wen das Schutzmaterial ging. In der E-Mail fragt die Beamtin: "Wer kontrolliert und dokumentiert, ob die bestellten Waren zu den genannten Lieferterminen (ans LGL?) ausgeliefert werden?“

Untersuchungsausschuss präsentierte erste Zeugenliste

Der Untersuchungsausschuss Maske im Bayerischen Landtag soll unter anderem fragwürdige und sehr teure Maskengeschäfte, die über CSU-Kontakte zustande kamen, untersuchen. Dabei flossen Millionenprovisionen an CSU-Größen wie Alfred Sauter, Georg Nüßlein und die Tochter des früheren CSU-Ministers und Generalsekretärs Gerold Tandler, Andrea Tandler. Untersuchungsgegenstand sind auch Qualitätsmängel bei Masken.

Heute benennt der Untersuchungsausschuss erste Zeugen. Prominenteste Zeugin ist bisher nach BR-Informationen die frühere Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU). Auch Mitarbeiter des Ministeriums und des LGL sowie zwei Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks sollen demnach geladen werden. Das THW war in der ersten Corona-Welle für das Pandemiezentrallager und die Annahme von Schutzausrüstung verantwortlich. Im März sollen die Zeugenvernehmungen beginnen.

Maskenmanagement nicht nachvollziehbar

Der Untersuchungsausschuss dürfte bei seiner Arbeit zu Masken und anderer Schutzausrüstung auf Probleme stoßen, denn die Dokumentation weist vor allem zu Beginn der Pandemie, im März 2020, viele Lücken auf. Im Juni 2021 versucht ein Mitarbeiter des LGL, in einem Vermerk die ersten Warenein- und Warenausgänge im Pandemiezentrallager nachzuvollziehen. Er kommt zu dem Schluss: "Zum Zeitpunkt der hier beschriebenen Lieferungen war ein sonst gebräuchliches ‚sachlich und rechnerisch richtig zeichnen‘ nicht möglich.“ Der Wareneingang, notiert der LGL-Mitarbeiter, sei nur telefonisch oder per E-Mail mitgeteilt worden. "Weder Auftrags- noch Abrechnungsdetails lagen dem Pandemiezentrallager zu dieser Zeit vor.“

In internen Dokumenten wird die Schutzausrüstung teils nur mit "FFP2-Masken“, "OP-Masken“ oder "Masken divers Schüttware“ bezeichnet – ohne nähere Angaben zu Hersteller und Herkunft. Dies ist angesichts der inzwischen bekannten Qualitätsmängel zahlreicher Masken brisant, weil sich die Wege des Schutzmaterials nicht nachvollziehen lassen.

Hinzu kommen schwankende Mengenangaben in den Unterlagen und oft handschriftliche, kaum lesbare Notizen. Auf Anfrage räumt das Gesundheitsministerium ein: "Zu Beginn der Pandemie kam es hin und wieder zu Unstimmigkeiten aufgrund noch nicht eingepflegter Unterlagen. Inzwischen liegen die relevanten Unterlagen vor.“

Verbleib von 96.000 Masken unklar

Widersprüche und Lücken in der Dokumentation finden sich vor allem bei den Masken, die der Schweizer Händler Emix Trading an Bayern geliefert hat. Bei Masken des Herstellers Kangxi etwa können die Behörden nur Vermutungen anstellen. In einer Aufstellung vom Dezember 2021 heißt es: "96.000 Masken der EMIX Lieferung können nicht fundiert nachgewiesen werden! (…) Die Wareneingangsbücher lassen darauf schließen, dass es sich hierbei um einen Buchungsfehler handelt.“ Aktuell heißt es aus dem Gesundheitsministerium, sämtliche Emix-Masken, die der Freistaat gekauft habe, seien vollständig ausgeliefert.

Masken-Prüfungen: Noch oberflächlicher als bisher bekannt

Bisher hat das Gesundheitsministerium stets erklärt, zu Beginn der Pandemie alle Masken optisch und haptisch geprüft zu haben. Außerdem habe es Stichproben zur "technischen Wirksamkeit“, also dem Schutz vor dem Corona-Virus, gegeben. Die internen Dokumente deuten darauf hin, dass das nicht stimmt: In einem Aktenvermerk des LGL heißt es zu Emix-Lieferungen: "Wie in den ersten Monaten der Pandemie üblich, wurde auch diese PSA (Anm. d. Redaktion: Persönliche Schutzausrüstung) ausschließlich einer Kennzeichnungsprüfung unterzogen.“ Das bedeutet, dass offenbar nicht die Masken, sondern nur die Etiketten überprüft wurden.

Freistaat bestellte auch ungeeignetes Material

Auch die Bestellung von Schutzausrüstung wirft Fragen auf: Auf einer Artikelliste findet sich etwa ein "begrenzt viruzides“ Desinfektionsmittel, also ein Mittel, das nicht alle Viren abtötet. Mehr als 24.000 Flaschen sind davon bestellt worden. Ein weiteres Beispiel sind Abstrichtests, die "für Corona-Verprobung nicht verwendbar“ waren. Das Gesundheitsministerium schreibt auf BR-Anfrage: "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass unter Umständen zu Beginn der Pandemie in Einzelfällen auch Material beschafft wurde, das in der Retrospektive nicht vollumfänglich die erhoffte bzw. erforderliche Wirkung gegen dieses neue Virus aufwies.“ Die Liste stammt allerdings vom 27. März 2020. Schon damals waren die Behörden über Fehlkäufe informiert.