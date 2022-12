So groß ist die Lawinengefahr noch in den Allgäuer Hochalpen

Nach dem Lawinenunglück am ersten Weihnachtsfeiertag in Österreich gilt nach den Weihnachtsfeiertagen weiterhin Lawinenwarnstufe 3 für die Allgäuer Hochalpen, die sich quasi auf der anderen Seite des betroffenen Gebiets im Lechtal befinden. Laut dem Lawinenwarndienst Bayern besteht dort ab einer Höhe von 1.800 Metern erhebliche Lawinengefahr.

Triebschnee als Gefahr

Verursacht wird diese Gefahr durch sogenannten Triebschnee. Der kann sich bei starkem Wind lösen und zu großen Lawinen werden. Besonders gefährlich ist das in der Nähe von steilen Bergkämmen und bei Schneewehen in Rinnen und Mulden am Berg. In der Nacht waren rund 20 Zentimeter Neuschnee erwartet worden, zudem starker Wind. Wenn sich die alte und die neue Schneeschicht nicht ausreichend verbinden, erhöht das die Gefahr für eine Lawine.

Lawinengefahr im Großteil der bayerischen Alpen gering

Für die restlichen Berggebiete in Deutschland schätzt der Lawinenwarndienst die Gefahr als gering bis mäßig ein. In den Berchtesgadener Alpen sowie in den Werdenfelser Alpen rund um Zugspitze und Wetterstein bestehe oberhalb von 2.000 Metern noch mäßige Lawinengefahr, ebenfalls verursacht durch Triebschnee.

In den kommenden Tagen soll kühlere Temperaturen laut Warndienst dafür sorgen, dass die Lawinengefahr zurückgeht.