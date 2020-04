So geht’s den Tieren im Augsburger Zoo

Seit Mitte März sind die Tierparks in Bayern schon geschlossen, auch der in Augsburg. Manche Tiere freuen sich, wenn dann doch mal ein Mensch bei ihnen vorbeischaut. "Ich habe fast den Eindruck, die machen ein bisschen Show für den Besucher", sagt Tierpark-Chefin Barbara Jantschke bei den Pavianen. So ruhig habe sie die Tiere sonst noch nie in ihrem Gehege gesehen, "so als ob die sich sagen würden, da guckt ja eh keiner zu."

Langer Urlaub für die Tiere im Zoo

Vier Wochen ohne Besucher – alles ist ruhig und sehr entspannt. Die Amurkatzen sonnen sich, die Kängurus dösen im Gras, während andere Tiere zur Wasserstelle trotten. Für viele Tiere ist es wie ein langer Urlaub, sagt Markus Domanegg, der Kurator des Tierparks: "Die meisten nutzen es einfach aus, dass sie sich auf sich konzentrieren können und ihre Tage genießen können."

Routine gibt den Tieren im Zoo Sicherheit

Wichtig ist für die Tiere, dass ihr Tagesablauf so normal wie möglich bleibt, denn Routine gibt Sicherheit. So wird wie immer gefüttert. Bei den Robben fliegen die Fische durchs Aquarium, die Pflegerin macht ihre Späße, auch wenn kein Publikum dabei ist.

Schimpansen vermissen ihr Publikum

Je weniger Menschen im Zoo unterwegs sind, desto mehr fällt den Tieren jeder einzelne Besucher auf. Die Steinböcke sind in den letzten Wochen wieder scheuer geworden, sagt Markus Domanegg. Am heftigsten aber reagieren die Schimpansen. Zwei Männchen springen auf die Glasscheibe zu, als sie Domanegg sehen, sie hüpfen auf und ab, suchen seine Nähe. "Die beobachten sehr gerne die Leute, verbringen viel Zeit an der Scheibe", sagt Domanegg, "vor allem unsere beiden Männchen, und die vermissen wirklich grade die Besucher.“

Spenden für den Zoo

Wer den Zoo Augsburg unterstützen möchte, kann dies tun, indem er eine Tierpatenschaft übernimmt oder im Online-Shop eine Eintrittskarte kauft und sie dann einlöst, wenn der Zoo wieder öffnet.