So funktioniert die Christbaum-Abholung in Franken

Bis zum 6. Januar, dem Drei-Königs-Tag, lassen die meisten Menschen ihren Christbaum im Wohnzimmer stehen. Doch dann wollen die meisten ihn wieder los werden. Nur wenige lassen ihren Weihnachtsbaum noch bis Mariä Lichtmess am 2. Februar stehen. Kugeln, Strohsterne, Spielzeug und anderer Christbaumschmuck werden deshalb dieser Tage vorsichtig heruntergenommen und für das nächste Weihnachtsfest eingepackt. Doch was tun mit dem dann wieder "nackten" Baum?

Stadt Nürnberg informiert im Netz

Die Stadt Nürnberg hat dazu auf ihrer Internetseite eine Liste der Sammelstellen veröffentlicht. Zwischen dem 7. und dem 20. Januar werden nacheinander jeden Tag in anderen Stadtteilen die Bäume an den Sammelplätzen abgeholt. Die Stadt weist darauf hin, dass die Bäume frühestens einen Tag vor dem Abfuhrtermin abgelegt werden dürfen. Wer seinen Baum früher loswerden will, muss ihn selbst zu einem der Wertstoffhöfe bringen.

Pfadfinder und kirchliche Jugendorganisationen sammeln Bäume ein

Anderenorts werden die Bäume von caritativen Organisationen abgeholt, die dafür um Spenden bitten. Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen sammeln zum Beispiel die Pfadfinder am 9. Januar die Christbäume ein – und zwar in Pleinfeld, Treuchtlingen und Weißenburg. In Gunzenhausen und Frickenfelden kann man seinen Baum am 9. Januar an die Straße stellen, für 3 Euro sammelt ihn die Evangelische Landjugend ein. Im Landkreis Roth kümmern sich unter anderem die Kolpingjugend, die Katholische Pfarrjugend und die örtliche Feuerwehr gegen eine Spende um die Abholung der Bäume.

Christbäume für die Tiere im Raubtierasyl in Ansbach-Wallersdorf

Das Raubtierkatzenasyl in Ansbach im Ortsteil Wallersdorf nimmt die Bäume gerne entgegen, um sie den Tieren zu geben. Die alten Weihnachtsbäume nutzten die Tiere nicht nur zum Spielen und Herumknabbern, sondern vor allem auch für ihre Fellpflege, erklärt ein Pfleger. Die Bäume können direkt am Eingang des Raubtierkatzenasyls auf dem Parkplatz in der Leinmühlstraße 2 in Ansbach abgegegben werden. Sie werden täglich abgeholt. Das Raubtierkatzenasyl in Ansbach-Wallersdorf ist eine Auffangstation für exotische Tiere aus Privathaushalten oder Zirkussen. Aktuell betreut die Station unter anderem drei Tiger, einen Puma und zwei Luchse.

Oberfränkische Städte sammeln ein

In Oberfranken bieten die Städte Bayreuth und Hof an, die Christbäume einzusammeln. Das passiert in der Woche zwischen dem 11. und 15. Januar zusammen mit der Entsorgung der Biomülltonne. Ausgenommen davon sind in Bayreuth allerdings die Stadtteile Laineck, Aichig/Grunau, Oberkonnersreuth, Storchennest und Hohlmühle, wo die Sammlung der Weihnachtsbäume durch private Initiativen erfolgt. In Bamberg werden die Christbäume von extra für diesen Zweck eingeteilten Müllfahrzeugen abgeholt. Diese sind zwischen dem 11. und dem 18. Januar in den städtischen Abfuhrbezirken unterwegs.

Keine Haustür-Abholung in Kulmbach

In Kulmbach war es bislang Tradition, dass die Evangelische Jugend die ausgedienten Christbäume eingesammelt – wegen der Lockdown-Maßnahmen wird in diesem Jahr aber darauf verzichtet. Stattdessen können die Bürgerinnen und Bürger ihre Bäume bereits ab dem 7. Januar entweder am Schwedensteg oder am Städtischen Bauhof kostenfrei ablegen. Dort werden sie abgeholt und entsorgt.

Bäume komplett "entschmücken"

Alle Verwaltungen bitten darum, die Christbäume vollständig von Schmuck und Lametta zu befreien, damit sie umweltgerecht verwertet werden können und den Kompost nicht verunreinigen. Mit Farbe oder Goldspray besprühte Zweige sollen in die Restmülltone geworfen werden.