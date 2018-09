vor etwa einer Stunde

So früh wie nie: In Franken endet die Weinlese

In Franken geht die Weinlese zu Ende – so früh, wie nie zuvor. Die Weingüter Bürger- und Juliusspital in Würzburg haben beide am Dienstag ihre letzte Fuhre eingeholt – gute drei Wochen eher, als in anderen Jahren.