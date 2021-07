So freut sich Augsburg über Olympia-Bronze

Während der 31-jährige Polizeibeamte in Tokio an dem anspruchsvollen Kurs im Kasai Canoe Slalom Center an den Start geht, fiebern in seiner Heimatstadt Familie und Verein gemeinsam. Zum Public Viewing am heimischen Eiskanal waren 50 Personen gekommen, darunter auch die Eltern und Tasiadis' Partnerin. Für sie wurde der Finallauf des Polizeibeamten aus Augsburg zur Zitterpartie - bis zum letzten Starter des Finales. Kann er an den Olympia-Erfolg von London anknüpfen, als er sich 2021 Silber holte?

Mit Nervenstärke allein ist es nicht getan

"Ich habe nicht geschlafen", berichtet die Mutter des Athleten, Maria Tasiadis. Nervös sitzt sie auf ihrem Stuhl, der bange Blick richtet sich auf die Leinwand: "Alle Finalisten sind gut, ich hoffe, dass er aufs Treppchen kommt." Mit im Publikum sitzt auch Sideris Tasiadis' Freundin Denise. Sie setzt auf die Nervenstärke ihres Partners: "Er ist voll konzentriert, da kann ihn nichts aus der Ruhe bringen." Doch als langjährige Zuschauerin der Disziplin weiß sie auch: "Im Kanu-Slalom kann halt auch so viel passieren."

Fans und Familie fiebern am Eiskanal mit

Als der Augsburger Kanute seinen Finallauf startet, hält es am Eiskanal fast niemand mehr auf den Sitzplätzen. Tasiadis kommt gut durch den Kurs, 200 Meter lang ist der künstliche Wildwasserkanal in Tokio. Jeden einzelnen Meter fiebern Fans und Familie in Augsburg mit.

Doch kurz vor Ende der Strecke passiert es: An einem Tor verliert Tasiadis wertvolle Sekunden - und fährt am Ende trotzdem als Erstplatzierter durchs Ziel. Ab jetzt heißt es bangen: Denn nach dem Augsburger gehen noch fünf Kanuten an den Start.

Spannung bis zum letzten Starter

Zwei Fahrer sind schneller als Tasiadis, Benjamin Savsek aus Slowenien und der Tscheche Lukas Rohan paddeln an ihm vorbei auf Platz 1 und 2. Und dann beginnt für die Fans am Eiskanal die wahre Zitterpartie: Sideris Tasidis belegt immer noch Rang 3, ein Starter steht noch oben. Für Maria Tasiadis ist die Spannung kaum auszuhalten: "Ich möchte jetzt nicht in der Haut von Sidi stecken."

Der Franzose Martin Thomas war im Halbfinale der schnellste Kanute - an ihm liegt es nun, ob die Bronzemedaille nach Augsburg kommt oder nicht. Auch er kommt zunächst gut durch den Kurs, paddelt souverän durch die Tore. Doch dann folgen die letzten Meter der Strecke - und der Franzose wird langsamer. Es wird noch einmal spannend, doch im Ziel steht die Gewissheit: Sideris Tasiadis war schneller und gewinnt Bronze.

Überschwängliche Freude am Eiskanal

Erleichtert fallen sich Fans und Familie am Eiskanal in die Arme. Besonders für Mutter Maria Tasiadis hat das Bangen ein Ende: "Dieses Jahr war's ganz schlimm, ich freu mich jetzt so für ihn." Freundin Denise kann sich jetzt wohlwollend an die Vorbereitung der Wettkämpfe zurückerinnern: "Es waren so viele Hürden, von heute auf morgen hat er sich für Olympia qualifiziert, jetzt gönne ich es ihm einfach von Herzen."

Olympia-Rückkehrer in Augsburg

Kommenden Mittwoch in der Nacht wird Sideris Tasiadis zurück in Augsburg sein. Dann wollen ihm Familie, Freunde und Verein auch einen großen Empfang bereiten - und den Medaillengewinner feiern.