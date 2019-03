So feiert Bayern am Rosenmontag

Oberbayern

Im oberbayerischen Mittenwald sind die "Maschkera" unterwegs. Männer, die ihr Gesicht hinter handgeschnitzten Holzlarven verbergen, ziehen ab 13 Uhr lärmend und stampfend durch die Fußgängerzone. Ihre sanfte Seite zeigen sie nur beim Gunkeln in den Gasthäusern, wenn sie Frauen zum Tanz auffordern, um anschließend unerkannt zu verschwinden.

Am Nachmittag tanzen dann die Partenkirchner Schäffler – begleitet von der Musikkapelle Mittenwald und dem Trommlerzug. Nur alle sieben Jahre zeigen sie den traditionellen Tanz, der noch heute den gleichen Schritten und Figuren folgt, wie schon vor 500 Jahren. Zu sehen sind die Schäffler in Mittenwald vor dem Rathaus, beim Posthotel und beim Postkeller.

Franken

In Ansbach findet am Rosenmontag wieder der traditionelle Kinderfasching mit Umzug und anschließender Party statt. Dazu lädt die Stadt Ansbach alle Kinder und Eltern ein. Treffpunkt für den Faschingsumzug mit Live-Musik ist um 14.15 Uhr am Martin-Luther-Platz. Ab 14.30 Uhr startet dann der Zug seinen Weg durch die Innenstadt zum Onoldiasaal. Dort steigt ab 15 Uhr die Faschingsparty mit Tanz, Spielen, einem Zauberer und Kinderschminken. Ein Höhepunkt ist die Maskenprämierung für die Kinder mit den besten Verkleidungen. Die Faschingsparty im Ansbacher Onoldiasaal dauert bis circa 18 Uhr. Der Eintritt ist wie jedes Jahr frei.

Tradition hat der Kinderfaschingszug auch in Nürnberg. Die phantasievoll verkleideten Gruppen ziehen ab 13 Uhr von der Lorenzkirche durch die Innenstadt.

Schwaben

Der nach eigenen Angaben kleinste Faschingsumzug im Allgäu ist am Rosenmontag in Görisried zu sehen. Ein Wagen und fünf Fußvölker mit insgesamt rund 60 Leuten ziehen ab 14 Uhr von der Waldbachhalle durch den Ortskern – vorbei an mehreren Ständen mit heißen und auch gekühlten Getränken – und schließlich wieder zurück zur Waldbachhalle. Anschließend ist Party angesagt: im Schützenheim, im Musikzelt oder im Hirsch. Die Musikkapelle Görisried führt den Zug an, der sich heuer zum achten Mal in dem Allgäuer 1.300-Seelen-Dorf auf die Socken macht. Beim ersten Mal waren es nur zwei Fußvölker - auch der kleinste Faschingsumzug wird also immer größer.

Ostbayern

Der Musikzug der Stadt Hirschau in der Oberpfalz marschiert beim traditionellen Rosenmontagszug in Düsseldorf mit. Die rund 50 Musiker sind bereits am Samstag mit dem Bus in die rheinische Karnevalsmetropole gereist. Die Reise hat bereits Tradition. Zum 43. Mal sind die Hirschauer am Rosenmontag in Düsseldorf dabei. Der Rosenmontagszug in Düsseldorf ist vor allem wegen der Anspielungen auf politische Entwicklungen auf den Zug-Wagen bekannt und wird ab 14 Uhr live im Ersten übertragen.

In der Nacht zum Dienstag kommen die Mitglieder des Musikzugs Hirschau wieder zurück, um in ihrer Heimat den Fasching ausklingen zu lassen.