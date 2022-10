So feiern Niederbayern und die Oberpfalz den Reformationstag

Mit zahlreichen Veranstaltungen und Gottesdiensten begehen die evangelischen Gemeinden in Niederbayern und der Oberpfalz den heutigen Reformationstag.

Auch sie erinnern damit an die Aktion Martin Luthers am Abend vor Allerheiligen, bei der er 95 Thesen zu Buße und Ablass an der Schlosskirche in Wittenberg veröffentlicht hat. Luther wollte damit einen Anstoß zu einer Reform der katholischen Kirche geben.

Größte Veranstaltung in der Oberpfalz in Regensburg

Zur größten Veranstaltung in der Oberpfalz lädt das Evangelische Dekanat in Regensburg (um 19 Uhr) in die Dreieinigkeitskirche. Dabei spricht der Theologe Klaas Huizing aus Würzburg über das Thema "Zeitenwende - auch in der Kirche? Plädoyer für eine Weisheitstheologie".

Posaunenkonzert in Schwarzenfeld

In Schwarzenfeld bei Schwandorf bietet der Posaunenchor (um 18 Uhr) ein Konzert. Auch in zahlreichen überwiegend evangelischen Gemeinden des Landkreises Amberg-Sulzbach, darunter Königstein und Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg wird heute an die Reformation erinnert.

Präsidentin der Diakonie Bayern in Passau

In Passau predigt die Präsidentin der Diakonie Bayern, Sabine Weingärtner, (um 19 Uhr) in der Pfarrkirche St. Matthäus über "Diakonie - ein Netz, das trägt". Die Diakonie in Bayern mit Sitz in Nürnberg beschäftigt fast 100.000 Menschen in knapp 4.000 sozialen Einrichtungen.

In Landshut feiern die evangelischen Christen den Reformationstag (um 19 Uhr) mit einem festlichen "Musikgottesdienst" in der Christuskirche.

Evangelische Enklave Ortenburg

In der evangelischen Enklave in Ortenburg im Landkreis Passau wird der Reformationstag (um 19 Uhr) mit einem Gottesdienst in der Kapelle des Schlosses gefeiert. Ortenburg ist durch eine Entscheidung der Grafen von Ortenburg 1563 evangelisch geworden und damit eine Besonderheit im weithin katholischen Südbayern.