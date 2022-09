So erlebt eine Iranerin in Aschaffenburg die Proteste

Schockiert und bewegt verfolgt Jasmin aus Aschaffenburg die aktuelle Protestwelle in ihrem Heimatland Iran (Anmerkung: Name von der Redaktion geändert: Die Familie fürchtet sich vor Reaktionen des iranischen Geheimdienstes). Die 48-Jährige macht sich große Sorgen wegen der Unterdrückung der Frauen dort durch das autoritäre Regime.

"Mittelalterliche Regeln" des Regimes

Schon alleine wegen ihrer familiären Bindungen in das islamische Land verfolgt Jasmin die aktuelle Protestwelle gegen die Unterdrückung der Frauen, die Kopftuchpflicht und die "mittelalterlichen Regeln" des Regimes, wie Jasmin sagt. Jasmin ist mit ihrer Familie 1994 während des zweiten Golfkrieges nach Deutschland geflohen. Obwohl sie noch Verwandte im Iran hat, war sie seitdem nicht mehr in ihrer Heimat.

Im BR24-Gespräch erklärt die 48-Jährige, dass sie die doppelte Staatsbürgerschaft hat. "Für mich gilt dadurch eine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt. Wer die iranische und eine ausländische Staatsbürgerschaft hat, läuft bei der Einreise in den Iran Gefahr, als Spion verhaftet zu werden."

Protestwelle nach Tod von Mahsa Amini

Die aktuelle Protestwelle hat sich am 17. September entzündet – einen Tag nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini. Die Sittenpolizei hatte die junge Frau wegen ihres angeblich "unislamischen Outfits" festgenommen. In Polizeigewahrsam war sie ins Koma gefallen und in einem Krankenhaus gestorben. Kritiker werfen der Moralpolizei vor, Gewalt angewendet zu haben.

Jasmin berichtet von ihren Cousinen in Teheran: "Sie verbieten ihren Töchtern mit auf die Straße zu gehen – aus Angst, dass ihnen etwas passieren könnte." Es sei eine sehr unübersichtliche Lage, weil die Milizen des Regimes auch Männer in Zivil bei den Demonstrationen einschleuse, die dann plötzlich gewalttätig würden. Man wisse nie, wem man trauen könne. Für Jasmin ist genau das die Taktik, die das Regime verfolge, um Angst zu säen.

Hoffentlich "Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt"

Die 48-Jährige schätzt die Situation in ihrem Heimatland aktuell als sehr heftig ein und hofft auf einen Umbruch: "Ich habe das Gefühl, dass da etwas hochkocht, was ganz lange wie unter einem Deckel schwelte. Jetzt sucht es sich seinen Weg. Möglicherweise, und das hoffe ich, ist es dieser berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt."

Dass bei den Protesten auch viele junge Männer mit auf die Straße gehen, ist für die Wahl-Aschaffenburgerin ein gutes Zeichen. "Ich hoffe, dass wir von diesem mittelalterlichen Denken, was so zerstörerisch ist, dass wir davon Abstand gewinnen." Sie ist der Meinung, dass die jungen Menschen im Iran das Gefühl der Demütigung und Unterdrückung nicht mehr wollen. Es gehe darum, so zu leben, wie es im Jahr 2022 in anderen Ländern möglich ist.

Jasmin bedauert die Lage in ihrem Land. Die Menschen dort seien gastfreundlich und offen. Der Iran habe wunderschöne Landschaften und Kultur zu bieten. Es sei schade, dass viele Menschen Angst hätten, dorthin zu reisen.