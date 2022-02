So erleben Unterfranken den russischen Angriff auf die Ukraine

Raketenangriffe, Explosionen, Tote – die schon lange angespannte Lage zwischen Russland und der Ukraine ist nun endgültig eskaliert. Nach dem Befehl des russischen Präsidenten Wladimir Putin läuft der Angriff auf die Ukraine. Menschen vor Ort berichten von Angst. Viele verlassen nun endgültig das Land oder zumindest die Ost-Ukraine. Der Krieg ist auch in Unterfranken zu spüren.

"Es sind viele Menschen gestorben und man fragt sich: warum?"

Irina Klepatsch lebt seit 20 Jahren in Deutschland, hat in Würzburg und vorher auch in Russland studiert. Im Gespräch mit BR24 ist sie sichtlich unruhig. "Heute bin ich aufgewacht und habe die Nachrichten gelesen, dass der Krieg angefangen hat, russische Truppen sind gekommen. Es sind viele einfache Menschen gestorben, auch Kinder, und man fragt sich: warum?", sagt die gebürtige Ukrainerin. Für sie sei es gerade unerträglich, die Nachrichten aus ihrer Heimat zu verfolgen. Ihre Familie in der Ukraine will Irina Klepatsch aktuell nicht anrufen. "Ich kann mir vorstellen, welche Panik da gerade herrscht", sagt sie.

Wirklich überraschend kommt der Krieg für die gebürtige Ukrainerin nicht. Sie verfolgt die Entwicklungen dort schon lange. Die Annexion der Krim 2014 sei nur der Anfang gewesen: "Putin will wieder eine Sowjetunion". Möglich sei das aggressive Vorgehen unter anderem mit Hilfe der russischen Propaganda. Kontakt zu früheren russischen Bekannten hat Klepatsch schon vor einiger Zeit abgebrochen – zu groß seien die Differenzen. "Das ist so weit weg von der Realität. Vielleicht verstehen sie heute, was passiert ist", so die Ukrainerin.

Über die polnische Grenze aus der Ukraine ausreisen

Peter Brylski aus Kleinheubach im Landkreis Miltenberg arbeitet seit 2008 in der Ukraine. In den letzten Tagen war er in Lemberg, etwa 500 Kilometer westlich von Kiew, für einen unterfränkischen Futtermittelhersteller im Einsatz. Als er am frühen Morgen von dem Angriff auf die Ukraine erfahren hat, hat er sich direkt ins Auto gesetzt. Das Ziel: Vom Westen der Ukraine aus nach Polen fahren, um das Land zu verlassen. Sobald er die Grenze erreicht hat, wird er wohl zu Fuß weiter gehen, sagt er BR24, jedoch wisse er nicht, ob alles reibungslos passiere.

Innerhalb von 30 Minuten habe er zuvor die Firma in Lemberg geschlossen, alle Mitarbeiter nach Hause geschickt und mit Kunden im ganze Land telefoniert. "Zur Zeit fühlen wir uns noch sehr sicher", sagt Brylski am Vormittag im Gespräch mit BR24. Von den nächtlichen russischen Raketenangriffen habe er nichts mitbekommen, er habe seelenruhig geschlafen.

Knauf schließt Werk im Kriegsgebiet Donbass

Der Baustoffkonzern Knauf aus Iphofen im Landkreis Kitzingen betreibt eine Gipsplattenfabrik in Donezk, also mitten im Kriegsgebiet Donbass im Osten der Ukraine. Der Konzern hatte sich noch vor ein paar Tagen bei Presseanfragen sehr bedeckt zum Russland-Ukraine-Konflikt gehalten. Nun hat Knauf laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur vor Ort aber reagiert: Man habe sich am Donnerstagmorgen "rein vorsorglich" dazu entschlossen, die dortige Gipsplattenfabrik "bis auf Weiteres zu schließen" und "die Mitarbeiter nach Hause geschickt". Allen Mitarbeitern und ihren Familien gehe es gut. Stand Ende 2021 hatte das Werk in Donezk laut Knauf 589 Mitarbeiter, unter denen sich keine deutschen Staatsangehörigen befanden.

Würzburger Glaubensgemeinschaften wollen für Frieden beten

Unterfränkische Glaubensgemeinschaften wollen am Donnerstag und Freitag für den Frieden in der Ukraine beten. Am 25. Februar um 19 Uhr soll ein ökumenisches Friedensgebet im Würzburger Kiliansdom stattfinden. Daran wollen sich das Würzburger Bistum, das evangelische Dekanat Würzburg und die Gemeinschaft Sant'Egidio beteiligen. Weitere Konfessionen seien angefragt. Bereits am Donnerstag lädt Sant'Egidio ebenfalls um 19 Uhr ein Friedensgebet in der Marienkapelle am Würzburger Marktplatz ein. Bischof Franz Jung verurteilte den Angriff russischer Truppen und sprach in einer Mitteilung von einem "eklatanten Bruch des Völkerrechts".