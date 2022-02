So erfolgreich: Erlanger Grundschüler tanzen aufs Treppchen

So mancher Sportler wurde durch die Corona-Pandemie ausgebremst. Nicht so Malik Born und Viktoria Zbarashchuk. Seit zwei Jahren sind die beiden ein Tanzpaar. Bis zu fünf Mal in der Woche fegen sie in der Sporthalle des TTC Erlangen übers Parkett. Überaus erfolgreich: Bei der Bayerischen Landesmeisterschaft in latein-amerikanischen Tänzen sahnten die zwei in Bad Aibling so richtig ab.

Zweimal Gold, einmal Silber

Für die siebenjährige Viktoria war der Wettbewerb in Bad Aibling etwas ganz Besonderes. Sie und ihr neunjähriger Tanzpartner waren ziemlich aufgeregt, als sie in ihrer Klasse "Kinder D Latein" an den Start gingen. Kurze Zeit später durften die Grundschüler dann auch jubeln. Sie hatten sich mit Rumba, Cha Cha und Jive den ersten Platz ertanzt.

Wenig später dann eine weitere Überraschung: Der Landestanzsportverband hatte entschieden, dass Viktoria und Malik per Beschluss in die nächsthöhere Klasse aufsteigen durften. Der Wettbewerb für die zwei ging also weiter. Und auch in der nächsthöheren Klasse stiegen sie aufs Treppchen und sicherten sich erneut Gold.

Riesenfreude bei Tanzpaar und Trainer

Als wäre das nicht schon genug, war die sportliche Reise an diesem Tag für die zwei Tänzer immer noch nicht zu Ende. Denn schließlich holten sie zu den zwei Gold- auch noch eine Silbermedaille in der Klasse "Junioren I C Latein". Nicht nur bei den Kindern war die Freude über den Erfolg groß. Auch Trainer Jasha Klebanov konnte es kaum fassen: "Ich habe mich super gefreut, fast geweint."