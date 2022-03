So empfängt das Allgäu Paralympics-Star Marco Maier

Gut 100 Freunde und Familienmitglieder haben am Samstagabend Paralympics-Star Marco Maier in Blaichach überrascht. Statt dem geplanten Pizza-Essen ging´s für ihn im Feuerwehrauto zu einem Saal, wo er mit Blaulicht, Martinshorn und dem Geläut mehrerer großer Kuhschellen empfangen wurde.

Zwei Silbermedaillen im Gepäck

Der 22-jährige Allgäuer hatte bei den paralympischen Spielen in Peking zwei Silbermedaillen im Langlauf und Biathlon gewonnen. Vom Überraschungs-Empfang war er sichtlich gerührt: "Mir fehlen die Worte, ich zitter' am ganzen Leib." Schon am Vormittag war er von seiner Heimatgemeinde bei einem offiziellen Empfang geehrt worden. Bürgermeister Christof Endreß überreichte ihm die "Ehrennadel in Gold" der Gemeinde Blaichach, mit denen die Gemeinde besonders verdiente Personen auszeichnet.

Bei den nächsten Paralympics in Italien am Start

Für den jungen Sportler waren es die ersten Paralympics, an denen er teilgenommen hat. Ihm fehlen von Geburt an die drei vorderen Fingerglieder der linken Hand. Auch in vier Jahren möchte er wieder an den Start gehen. Dann wollen Familie und Freunde in Italien dabei sein und ihn an der Strecke anfeuern.