"So ein Chaos": Probleme beim Start der PCR-Pooltests an Schulen

Ein Mangel an Testmaterial, Probleme beim Datentransfer, fehlende Einverständniserklärungen der Eltern, Kapazitäts-Engpässe in den Laboren, Verzögerungen beim Transport der Proben: Zum Start der PCR-Pooltests an den Grund- und Förderschulen in Bayern berichten Schulleiter und -ämter im Freistaat von vielfältigen Hindernissen. Zahlreiche Schulen mussten die Umstellung von Schnell- auf die Pooltests verschieben - auf einen späteren Termin in der laufenden Woche oder sogar erst auf nächste Woche.

Unter Lehrern und Schulleiten herrscht teilweise erheblicher Unmut - insbesondere wegen der sehr knappen Zeitspanne für die Vorbereitung der Umsetzung. "Bei uns ist die Irritation groß. Warum muss es wieder mit so einem Chaos beginnen?", betonte die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV), Simone Fleischmann, auf BR-Anfrage und sprach von "einem Wahnsinn in der Organisation". Auch die FDP-Landtagsfraktion beklagt ein "Chaos" bei der Lollitest-Einführung. Das bayerische Kultusministerium dagegen beschwichtigt.

"Es machen alle alles"

Dass einzelne Grundschulen einen insgesamt reibungslosen Start der PCR-Pooltests melden, liegt laut BLLV-Präsidentin Fleischmann am Engagement der Lehrer: "Es machen alle alles, damit es funktioniert." Viele Lehrer hätten sich Gedanken gemacht: "Wie kann das in meiner Klasse funktionieren?" Die Mehrheit der Kollegien habe es aber zeitlich gar nicht schaffen können, weil die Freigabe für die technische Abwicklung "erst am Freitag zu später Stunde" gekommen sei. "Man konnte das gar nicht aufsetzen vorher."

Wieder einmal müssten Lehrerinnen und Lehrer ein Schuljahr mit der Organisation von Gesundheitsmaßnahmen starten, sagte Fleischmann. Viele fragten sich, warum sie sich wieder um Dinge kümmern müssten, für die sie nicht ausgebildet seien. Fleischmann sieht angesichts des organisatorischen Mehraufwands die Gefahr, dass Lehrer oder Schulleiter nicht durchhalten.

Großer Aufwand

Den Aufwand der Umstellung von Schnell- auf PCR-Pooltests schilderte auf Anfrage exemplarisch die Geschäftsführerin der Montessorischule Niederseeon (Landkreis Ebersberg), Birgit Meyer: Zunächst hätten die Schülerinnen und Schüler eine neue Einverständniserklärung ihrer Eltern für die Tests abgeben müssen. Dann habe man die Daten in das Programm überführen müssen, was erst am Freitag möglich gewesen sei.

Jedem Kind sollte ein Barcode zugeordnet werden. "Aber weil die Software nicht funktioniert hat, ging das nicht wie vorgesehen über einen QR-Code, sondern wir haben wir die zwölfstelligen Codes per Hand abgetippt", sagte Meyer. Am ersten Test-Tag heute habe es dann Verwirrung gegeben, welche Klassen nun Pooltests machen sollen und welche nicht: Wenn alle gleichzeitig ihre Proben abgeben würden, wäre das Labor überlastet, habe man ihr aus dem Schulamt mitgeteilt, berichtete Meyer. "Und der Fahrer, der dann gekommen ist, um die Proben abzuholen, hat erzählt, dass es bisher keine Schule auf seiner Tour geschafft hat, die Proben rechtzeitig fertig zu haben, damit er sie mitnehmen kann."

Lollitests wesentlich angenehmer für Kinder

Von einem Kraftakt, alle Daten und Unterschriften rechtzeitig zusammenzubekommen und ins System einzupflegen, sprach auch der Leiter der Sankt Martin-Grundschule Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu), Jörg Schneider. Insgesamt beschrieb er den Start aber als reibungslos. Bei den eigentlichen Tests sei der Aufwand für die Lehrerinnen und Lehrer deutlich geringer als beim Nasenabstrich, die Abwicklung gehe schneller. Das betont auch Fleischmann von BLLV: Die Pooltests mit Lolli seien "wesentlich einfacher durchzuziehen und fürs Kind wesentlich angenehmer".

Eine Reihe von Problemen

Im Landkreis Günzburg wurden heute lediglich an fünf der mehr als 30 Grundschulen und Förderzentren erstmals PCR-Pooltests bei den Schülern gemacht, wie das Schulamt auf BR-Anfrage mitteilte. An diesen wenigen Schulen sei alles problemlos gelaufen, schilderte Schulamtsdirektor Thomas Schulze. An allen weiteren Grund- und Förderschulen sei noch in dieser Woche ein erster Durchlauf geplant. Der Schulamtsdirektor äußerte Unverständnis über den Zeitdruck bei der Umstellung auf die neue Testmethode.

Einen Start an allen Schulen hatte laut Schulze eine Reihe von Problemen verhindert. An vielen Schulen habe noch Testmaterial gefehlt. Schwierigkeiten habe außerdem beim Datentransfer aus der Schulverwaltungssoftware an die Labors gegeben, und an einigen Schulen fehlten die passenden Etikettenbögen für die Corona-Test-Proben. Eine weitere Baustelle sieht der Schulamtsdirektor bei den umfangreichen Einverständniserklärungen, die Eltern für die Bearbeitung der Corona-Proben in externen Labors unterschreiben müssten. Schulze plädiert hier unter anderem für Erläuterungen in verschiedenen Sprachen, um Familien mit Migrationshintergrund besser zu informieren.

Stadt und Kreis Fürth: Viele starten erst nächste Woche

In der Stadt und dem Landkreis Fürth starten die PCR-Lollitests an vielen Grundschulen erst nächste Woche. "Uns wurde vom Ministerium eine Übergangswoche zugestanden, und die wird gerne genutzt", erläuterte Schulamtsleiterin Ulrike Merkel. Einige Schulen wollten das Vorgehen diese Woche mit einzelnen Klassen testen.

Auch Anfragen bei Grundschulen in Oberfranken führten zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Eine Grundschulleiterin in Hof gab an, dass sie die Lollitests bereits einsetze. "Ich habe für die Organisation aber wirklich viel Zeit investieren müssen." Bei einer Grundschule in Bayreuth hieß es dagegen, man hoffe auf einen Start der Tests ab nächster Woche.

Viel Kritik am Kultusministerium

Am Vorgehen des Kultusministeriums bei der Organisation der PCR-Pooltests für Bayerns Grund- und Förderschulen hatte es schon in den vergangenen Tagen viel Kritik gegeben. Vergangene Woche warnte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), der Zeitplan sei "völlig unrealistisch". Die Anleitung des Kultusministeriums umfasse 15 Handlungsschritte. Allein das Zuordnen und Bekleben der Röhrchen sei bereits bei einem Pool von 25 Schülern eine logistische Herausforderung.

Am Wochenende sorgte dann ein Brandbrief von Schulleitern an Kultusminister Piazolo für Schlagzeilen. "Entgegen Ihren pressewirksamen Ankündigungen ist der Verwaltungsaufwand in den Schulen immens", schrieb die Vorsitzende des bayerischen Schulleitungsverbandes (bsv), Cäcilia Mischko. "Die Schulleitungen müssen sich in einer vollkommen unrealistischen und unnötigen Terminsetzung in einen medizinischen Bereich einarbeiten." Auch sei der "Sinn der Eile" nicht erkennbar: "In den Schulen sind genügend Selbsttests für viele Wochen eingelagert."

Ministerium verteidigt sich

Das Kultusministerium weist die Kritik zurück. "Allen, die am Pooltestprojekt beteiligt sind, ist klar: PCR-Pooltestungen samt der dahinter stehenden Logistik und den an Schulen anfallenden Vorbereitungsaufgaben sind ein ambitioniertes Projekt", teilte das Ministerium auf Anfrage mit. "Dass nicht alle Schulen – aus ganz unterschiedlichen Gründen – schon heute gestartet sind, liegt bei einem derart komplexen Projekt in der Natur der Sache."

Umso mehr sei es zu begrüßen, dass heute bereits an zahlreichen Grundschulen und Förderzentren Pooltests stattgefunden hätten, argumentierte das Ministerium. "In den nächsten Tagen werden täglich weitere hinzukommen."

FDP: Schulen ächzen

Der FDP-Bildungsexperte im Landtag, Matthias Fischbach, kritisierte, das neue Schuljahr fange schon wieder so an, wie die vorigen beiden aufgehört hätten: "Die Schulen ächzen unter dem organisatorischen Unvermögen der bayerischen Staatsregierung." In Nordrhein-Westfalen seien die im Labor ausgewerteten Lolli-Tests schon seit Mai an allen Grund- und Förderschulen flächendeckend im Einsatz. "Die Staatsregierung hatte also nur die eine Aufgabe, das erfolgreiche NRW-Konzept auf Bayern zu übertragen." Trotz des langen Anlaufs sei sie dabei gescheitert.