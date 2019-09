Die bayerische AfD und die reuigen Rückkehrer

Die bayerische AfD ringt auf ihrem Landesparteitag im mittelfränkischen Greding um ihre künftige Ausrichtung.

Bernd Lucke und seine neue Partei

Um das heutige Diskussionsthema zu verstehen, braucht es einen Blick in die Vergangenheit: Einst war der Volkswirtschaftler und Euro-Kritiker Bernd Lucke maßgeblich an der Gründung der AfD beteiligt. 2015 verließ er die Partei im Streit um eine stärker nationalkonservative Ausrichtung. In der Folgezeit prangerte Lucke fremdenfeindliche und rechtsextreme Tendenzen an.

Seine Versuche, mit der von ihm gegründeten Allianz für Fortschritt und Aufbruch (ALFA), die sich später in Liberal-Konservative Reformer (LKR) umbenannte, politisch Fuß zu fassen, scheiterten. Bei der Europawahl Ende Mai kam die LKR mit Spitzenkandidat Lucke nur auf 0,1 Prozent der Stimmen.

AfD will keine Mitglieder von der Lucke-Partei

Die Misserfolge der Lucke-Partei machen sich offensichtlich bemerkbar. Pro Jahr wechseln – nach Angaben eines Sprechers der Bundes-AfD – etwa ein Dutzend Mitglieder der LKR in die AfD. Doch das passt nicht jedem AfD-Landesverband.

Im August hatte die thüringische AfD unter Björn Höcke eine Resolution verabschiedet, die diese Praxis missbilligt. Auch in Bayern gibt es einen entsprechenden Antrag, über den die AfD-Mitglieder heute abstimmen sollen.

Neue Chefin der bayerischen AfD: Miazga setzt sich in Stichwahl durch

Bei der gestrigen Wahl des Landesvorstands hatte es bereits eine Überraschung gegeben. Der bisherige Landesvorsitzende Martin Sichert wurde von der Straubinger AfD-Bundestagsabgeordneten Corinna Miazga abgelöst. Sie setzte sich in einer Stichwahl gegen die Fraktionsvorsitzende der AfD im Bayerischen Landtag, Kathrin Ebner-Steiner durch. Sie hatte eigentlich schon vor Monaten erklärt, sich aus dem Landesvorstand der Partei zurückzuziehen. Der ehemalige Landeschef Martin Sichert war bereits im ersten Wahlgang ausgeschieden.