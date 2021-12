So blickt "Mister Euro" Theo Waigel auf 20 Jahre Währungsunion

Zwanzig Jahre ist es her, dass der Euro als europäische Gemeinschaftswährung eingeführt wurde. Seinen Namen verdankt die Währung einem schwäbischen Politiker: Theo Waigel, geboren im Landkreis Günzburg, hatte einst die Idee - und zwar schon Jahre zuvor, denn als früherer Bundesfinanzminister war er maßgeblich beteiligt an dem grenzübergreifenden Währungsprojekt.

"Mister Euro" gibt der neuen Währung einen Namen

Die Idee, die europäische Gemeinschaftswährung "Euro" zu nennen, stellte Waigel 1995 in Madrid vor: Bereits damals habe es zahlreiche Wortneuschöpfungen im Zeichen Europas gegeben, etwa Eurocard oder Eurocopter. "Warum lassen wir bei Eurocopter nicht einfach den zweiten Teil weg?", schildert Waigel seine Überlegungen, "dann ist das für alle in Europa leicht aussprechbar."

Der Euro war kein Preis für die Wiedervereinigung

Die Idee für den Euro ist fast doppelt so alt wie seine Einführung: Schon 1988 habe es laut Waigel Vorbereitungen dazu gegeben. Vehement widersprach er der Behauptung, dass der Euro der Preis für die Deutsche Einheit sei: "Das ist eine völlig falsche zeitgeschichtliche Darstellung." Deutschlands Wiedervereinigung habe den Prozess der europäischen Währungsintegration nicht unterbrochen.

Waigel entwickelte das Münz-Motiv mit

Seinen ersten Euro gab Theo Waigel am 1. Januar 2002 in Seeg im Ostallgäu aus. Wie die Münzen aussahen, das wusste der "Mister Euro" schon, denn als Finanzminister hatte er das Motiv mitentwickelt. Zur tatsächlichen Einführung im Jahr 2002 hätten sich dann viele Mitstreiter und Weggefährten bei Waigel gemeldet, wie etwa Jean-Claude Juncker, damaliger Premierminister von Luxemburg, und Waigels damaliger Staatssekretär Jürgen Stark, der später bei der europäischen Zentralbank einstieg. Um Mitternacht habe sich sogar Ex-Kanzler Helmut Kohl gemeldet.

Theo Waigels Tagebuch: Gauweiler, Sauter und Stoiber

Dass sich Theo Waigel noch an diese Details erinnert, liegt daran, dass er akribisch Tagebuch geführt hatte - Einträge, auf die er heute schmunzelnd zurückblickt. So habe er am 1. Januar 2002 notiert, dass er sich "grimmig" an einige CSU-Kollegen erinnere, die ihm damals "das Leben schwer gemacht hätten" - und nennt konkrete Namen: die früheren Bundestagsabgeordneten Peter Gauweiler und Alfred Sauter sowie den früheren Ministerpräsidenten Edmund Stoiber. Heute stelle niemand mehr die europäische Gemeinschaftswährung in Frage, deshalb könne er über diesen Eintrag inzwischen schmunzeln.

Ein Spitzname mit Erinnerungen

Der Spitzname "Mister Euro" erinnere ihn natürlich an diese Auseinandersetzung, aber auch an die europäischen Verdienste. "Wenn wir diese gemeinsame Währung nicht gehabt hätten, wäre Europa in den letzten 15 Jahren in seine Einzelteile zerlegt worden", sagt Waigel und fügt hinzu: "Wir wären ein Spielball von ausländischen Währungen geworden."

Schuldenstand ist "akzeptabel"

In den vielen Schulden, die Deutschland und die Europäische Union aktuell aufnehmen, sieht Waigel eine Herkulesaufgabe: Dafür sei nicht nur die Pandemie allein verantwortlich, sondern auch der Klimawandel und die Demographie. Der Finanzexperte findet klare Worte: "Ohne Opfer wird es nicht gehen." Ob Deutschland finanziell unbeschadet aus dieser Krise hervorgeht, hänge von der Tragfähigkeit des Finanzsystems ab - und von der Glaubwürdigkeit der Finanzpolitik. "Wir müssen zeigen, dass wir diese Schulden auch bewältigen können", sagt Waigel, "die Situation kann gelöst werden."

Steigende Inflation macht höhere Zinsen notwendig

Angesichts der steigenden Inflation sieht Waigel nur eine Lösung - und die konterkariert die aktuelle Niedrigzins-Politik: "Die Anleihekäufe müssen zurückgeführt werden. Und die Europäische Zentralbank muss überlegen, die Zinsen anzuheben, falls die Inflation über drei Prozent bleibt." Für das kommende Jahr wünscht sich Waigel, dass Länder wie Russland, China und die Türkei stärker kooperieren: "Wir müssen international stärker zusammenarbeiten, um den Frieden zu sichern."