So bereitet sich Nürnberg auf die vierte Corona-Welle vor

Die steigenden Corona-Fallzahlen stellen auch Nürnberg vor neue Herausforderungen. Man sei jedoch gut vorbereitet, sagt Nürnbergs Gesundheitsreferentin Britta Walthelm (Grüne). Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) fügt hinzu, ein erneuter Lockdown könne zwar nicht zu 100 Prozent ausgeschlossen werden, aber mit der Möglichkeit der Impfung sei die Situation eine andere als noch im vergangenen Sommer.

Der OB appelliert: "Lassen Sie sich impfen"

Die Impfungen helfen, gegen die vierte Corona-Welle anzukämpfen, betont König und ruft erneut die Nürnberger auf, sich impfen zu lassen. Die Stadt bietet hierzu weiterhin verschiedene Sonderaktionen an. Die Zahlen sprechen für eine Impfung: So seien beispielsweise 90 Prozent der Nürnberger, die positiv getestet wurden und sich derzeit in Quarantäne befinden, nicht oder nur unvollständig geimpft, berichtet Gesundheitsreferentin Walthelm.

Mehr Personal für das Gesundheitsamt

Die Stadt habe sich zudem personell auf die vierte Corona-Welle vorbereitet. Das Personal zur Kontaktnachverfolgung werde aufgestockt und auf die eingesetzte Software geschult. Personal stehe auch für die Überprüfung der Reiserückkehrer bereit. 20 Prozent der Personen, die aus einem Risikogebiet nach Nürnberg kommen, müsse die Stadt überprüfen. Die Quote werde derzeit fast erreicht, sagt Katja Günther, die medizinisch fachliche Leiterin des Gesundheitsamtes der Stadt Nürnberg.

Knackpunkt Schule: Engpass bei Luftfiltern

Knackpunkt bleibt der Schulstart und die Ausrüstung in den Schulen. Mehr als 300 Luftfiltergeräte sind bestellt, betont Oberbürgermeister Marcus König. Alle Klassen bis zur 6. Jahrgangsstufe sollen damit ausgestattet werden. Bis zum Schulstart werden allerdings noch nicht alle Geräte da sein, räumt König ein. Deswegen werden die Schüler zunächst weiter eine Maske tragen und das Klassenzimmer lüften müssen. Zudem werde es Testmöglichkeiten an den Schulen geben. Die Organisation laufe, so König.

Steigende Inzidenzwerte vor allem bei Jüngeren

Auch in Nürnberg steigt der Inzidenzwert weiter an – aktuell liegt er bei 53,4. Seit Montag gelten verschärfte Corona-Regeln in der Stadt. Vor allem jüngere Nürnberger stecken sich derzeit an. Der Inzidenzwert in der Altersgruppe 15 bis 34 liege in der Stadt bei 104. Zum Vergleich: Bei den über 80-Jährigen liegt die Inzidenz lediglich bei 12. Auch das sei ein Hinweis, dass die Impfungen wirken. Gleichzeitig begrüßt Oberbürgermeister König, dass neben dem Inzidenzwert neue Richtwerte im Kampf gegen die Pandemie herangezogen werden sollen wie etwa die Auslastung der Krankenhäuser.