So bereitet sich die VAG in Nürnberg auf den "Corona-Herbst" vor

Silber als Virenkiller bekannt

Dass Silberionen Bakterien abtöten können, ist in der Medizin schon lange bekannt. Als Verbraucher findet man das Metall zum Beispiel in Pflastern oder Cremes. Auch in bestimmten Kosmetikprodukten ist es als sogenanntes Nanosilber – also besonders winzige Partikel – enthalten. Das ist aber nicht unumstritten, weil diese Partikel auch in den menschlichen Körper eindringen und Zellen schädigen können. Bei dem Spray werden nach Angaben der Firma allerdings größere Partikel benutzt, sodass es keine Nebenwirkungen auf den Menschen gibt.

Experiment im Sommer

Bevor die VAG das Spray als Ersatz für die tägliche Wischdesinfektion eingeführt hat, gab es einen mehrtägigen Test. Dazu wurden zwei Busse über mehrere Tage untersucht. Ein erster Abstrich der nicht behandelten Fahrzeuge diente dabei als Kontrolle. Danach wurde das Spray aufgetragen. An verschiedenen Tagen untersuchten Labormitarbeiter die Keimbelastung in den Bussen. Das Resultat: Im Mittel ist die Zahl der Bakterien um etwa 90 Prozent gesunken – auch Tage nachdem das Spray angewendet wurde. Für die VAG waren die Ergebnisse überzeugend, sodass sie sich für das Mittel entschieden hat – als erster Verkehrsbetrieb in Deutschland.

Weitere Tests beauftragt

Noch ist unklar, wie genau das Spray im Regelbetrieb wirkt und in welchem Rhythmus es aufgetragen werden muss. "Wir sehen uns sicher auch ein Stückweit als Pilotanwender, deswegen haben wir bei einem Testlabor mehrere Testreihen beauftragt", so Frederik Nöth. Darum die weiteren Tests, die – so wie auch der erste Versuch im Sommer – von einem Labor durchgeführt werden, das zur Herstellerfirma gehört. Darin sehen aber sowohl VAG als auch Bio-Gate kein Problem.

Fürth will Spray auch einführen

Egal wie die Tests ausfallen: Zumindest den Winter über wird das Sprühmittel in Nürnberg eingesetzt. Und auch die Kollegen aus der Nachbarstadt Fürth wollen es im Kampf gegen Corona einsetzen. Frederik Nöth von der VAG macht aber auch klar: Ihm wäre es am liebsten, wenn man das Spray gar nicht erst bräuchte.

"Ganz ehrlich: Je früher wir damit aufhören können, weil die Zahlen deutlich zurückgehen oder es bessere Mittel gibt, umso eher werden wir das dann natürlich auch gerne machen." Frederik Nöth, VAG