So bereitet sich die kritische Infrastruktur auf Omikron vor

Die Omikron-Variante des Coronavirus berge die Gefahr einer "explosionsartigen Verbreitung", warnt der Expertenrat der Regierung. "Sollte sich die Ausbreitung der Omikron-Variante in Deutschland so fortsetzen, wäre ein relevanter Teil der Bevölkerung zeitgleich erkrankt und/oder in Quarantäne. Dadurch wäre das Gesundheitssystem und die gesamte kritische Infrastruktur unseres Landes extrem belastet", so der Rat in einer Stellungnahme. Zur kritischen Infrastruktur gehören unter anderem Krankenhäuser, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Telekommunikation, Strom- und Wasserversorgung und die entsprechende Logistik.

Laut des Bayerischen Gesundheitsministeriums müssen derzeit alle in Quarantäne, die engen Kontakt zu einer Person mit Omikron-Infektion hatten. Und zwar unabhängig vom Impfstatus. Die Quarantäne dauert demnach 14 Tage und kann nicht verkürzt werden. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) bittet die Politik, diese Regelung unter anderem für Rettungsdienste anzupassen.

BRK will Anpassung der Quarantäne-Verordnung für Rettungsdienste

Es käme jetzt darauf an, die kritische Infrastruktur durch Quarantäne-Regeln nicht noch weiter zu belasten, sagt der Landesgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes, Leonhard Stärk, im Gespräch mit dem BR. Der Rettungsdienst würde seiner Einschätzung nach zusammenbrechen, wenn jeder, der mit einem Omikron-Infizierten in Berührung kam, 14 Tage in Quarantäne müsste. Er hofft, dass zumindest geboosterte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rettungsdienstes von dieser Quarantäne-Regelung ausgenommen werden. Die Alternative wären nicht mehr besetzte Rettungsfahrzeuge mit der Folge, dass Menschen zu Schaden kommen oder sogar sterben.

ASB in Bayern hat Hygienestandards verschärft

Der bayerische Landesverband des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) hat angesichts der Omikron-Variante seine Hygienestandards verschärft. "Die Datenlage lässt derzeit noch nicht genügend Potenzial bezüglich einer realistischen Einschätzung der Situation zu. Derzeit geht man davon aus, dass Omikron einen milderen und kürzeren Verlauf nehmen wird, dass es aber deutlich ansteckender ist und wir natürlich jetzt unsere Hygienestandards nochmal verschärft haben", heißt es vom ASB. Maßnahmen seien die 1G-Regel beim Betreten der ASB-Räumlichkeiten oder FFP2-Masken während des Tages mehrmals zu wechseln. 1G stehe in diesem Fall für "tagesaktuell getestet" – unabhängig davon, ob genesen, geimpft oder ungeimpft.

Auch Zwei-Schicht-Systeme könnten nicht ausgeschlossen werden, seien zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber noch nicht nötig. "Wir befürworten einen erneuten harten Lockdown und halten ihn gerade jetzt aus unserer Einschätzung für unumgänglich", heißt es vom ASB weiter.

LMU-Kliniken in München befürchten Personalengpass

Einen Personalengpass wegen Omikron und den Quarantäneregeln fürchtet man an den Kliniken der LMU München. Noch sei zwar nicht klar, wie sehr sich diese Variante hierzulande ausbreiten werde, so ein Sprecher, doch es gebe keinen zusätzlichen Pool an Pflegekräften. Eine "gedankliche Option" wäre, dass sich von der Quarantäne betroffene Personen freitesten könnten.

Innklinikum bereitet sich auf Omikron mit Stufenplan vor

Das Innklinikum Altötting und Mühldorf hat für den Fall einer erneuten Infektionswelle aufgrund der Omikron-Variante bereits einen Stufenplan entwickelt. "Wir reagieren entsprechend der Eskalationsstufe", so ein Sprecher des Innklinikums. Dass ein Plan ausgearbeitet wird, sei ganz normal und auch bereits bei vorhergehenden Wellen praktiziert worden. Der Stufenplan sieht vor, dass je nach Infektionslage und Bettenbelegung Maßnahmen ergriffen werden. Dazu gehört etwa das Verschieben von planbaren OPs oder aber auch der Abzug von Personal anderer Stationen für die Behandlung von Covid-Patientinnen und Patienten.

Stromversorger behalten bisherige Maßnahmen bei

Die bayerische Energiewirtschaft ist vorbereitet, wie es vom Bayerischen Wirtschaftsministerium heißt. Seit Ausbruch der Pandemie gebe es strikt getrennte Schichtteams bei den Netz- und Kraftwerksbetreibern sowie sogenannte "Krisenräume" samt entsprechender Ausstattung, unter anderem mit Lebensmitteln. Aktuell werde kein zusätzlicher Handlungsbedarf von Seiten des Wirtschaftsministeriums gesehen. Wie bereits bei den ersten Corona-Wellen sei es wichtig, das Schlüsselpersonal der Energieversorger vorrangig zu impfen, jetzt eben mit der Booster-Impfung.

Von den Stadtwerken München heißt es, dass bei den Beschäftigten der kritischen Infrastruktur, die direkt für die Energie- und Trinkwasserversorgung verantwortlich sind, besondere Maßnahmen vorsorglich umgesetzt worden seien. So seien etwa die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wassergewinnung und auch die der Kraftwerke in festen Teams auf mehrere Standorte oder in getrennte Schichten verteilt worden, die untereinander keinen direkten Kontakt haben. Zusätzlich seien Vorkehrungen für eine mögliche "Kasernierung" des Schichtpersonals getroffen worden. Alle bereits getroffenen Regelungen würden fortlaufend überprüft und an aktuelle Entwicklungen angepasst. Die Stadtwerke in Würzburg haben eigenen Angaben nach ähnliche Schichtregelungen.

Feuerwehren können Maßnahmen anpassen

Die Feuerwehren in München, Fürstenfeldbruck und Neufahrn zeigen sich relativ entspannt. Bisher sei die Situation noch nicht kritisch. Alle hätten bereits sehr gute Hygienemaßnahmen, die immer wieder angepasst würden. Ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Neufahrn erklärte, dass es im Hinblick auf die Ausbreitung der Omikron-Variante eventuell wieder notwendig werden könnte, die Mannschaften voneinander zu trennen, wie bereits zu Anfangszeiten der Pandemie.

Vom Bayerischen Innenministerium heißt es, dass durch stetig angepasste Hygiene- und Testkonzepte für den Dienst-, Ausbildungs- und Übungsbetrieb sowie Bemühungen zur Steigerung der Impfquote unter den Feuerwehrdienstleistenden Covid-19-Infektionen weitestmöglich verhindert werden sollen.

Bayerische Polizei "voll einsatzfähig"

Die Bayerische Polizei ist nach Angaben des zuständigen Innenministeriums voll einsatzfähig. Bisher konnten die coronabedingten Personalausfälle demnach ausgeglichen werden. Und zwar unter anderem durch die Umstellung von flexiblen auf starre Schichtmodelle und ein "breites Angebot an Testmöglichkeiten (Antigenschnelltests und PCR-Tests)", wie es vom Innenministerium weiter heißt. Zudem seien mittlerweile rund 93 Prozent der Polizeivollzugsbeamten vollständig geimpft oder genesen.

Integrierte Leitstellen setzen auf Schichtbetrieb

Um die Betriebssicherheit der Integrierten Leitstellen (ILS) sicherzustellen, seien sie generell im Schichtbetrieb organisiert, um Ausfälle soweit wie möglich auszuschließen, teilt das Innenministerium mit. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie werde penibel auf konsequente Trennung der Besetzungen geachtet. Von der Regelbesetzung abgesehen könnten auch Unterstützungsgruppen kurzfristig hochgefahren werden.

Stefan Ertl, der Leiter der Integrierten Leitstelle Rosenheim, sagt auf BR-Anfrage, dass wegen der Omikron-Variante aktuell keine weiteren Maßnahmen geplant seien. "Sollte sich die Situation in den nächsten Tagen oder Wochen verändern, werden wir entsprechend darauf reagieren. Aktuell sehe ich es so, dass die Quarantäne gerade bei neuen Varianten nicht verkürzt werden soll", sagt Ertl. Sollte das trotzdem notwendig werden, dann könne das nur mit noch engmaschigeren Tests funktionieren.

Die Integrierten Leitstellen in Bayern nehmen unter der Nummer 112 alle Notrufe für Rettungsdienst und Feuerwehr entgegen. Sie alarmieren die erforderlichen Einsatzkräfte.

Thema beim Bund-Länder-Treffen am Dienstag

Die Bedeutung der neuen Corona-Variante für die kritische Infrastruktur könnte auch beim Bund-Länder-Treffen am Dienstag eine Rolle spielen. Betreiber kritischer Infrastrukturen werden aufgefordert, ihre Pandemiepläne "umgehend zu überprüfen, anzupassen und zu gewährleisten, dass diese kurzfristig aktiviert werden können", heißt es in einer Beschlussvorlage für das Bund-Länder-Treffen. So solle umgehend "ein Monitoring der Belastungssituation der kritischen Infrastrukturen vorgenommen und darauf basierend Handlungsempfehlungen erarbeitet werden".

Bayern will bei möglichen neuen Vorkehrungen im Kampf gegen die Omikron-Variante des Coronavirus nicht vorpreschen. Der Freistaat werde aber alle Maßnahmen mittragen, die gemeinsam von Bund und Ländern getroffen werden, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag nach einer Sitzung des CSU-Parteivorstandes in München.