So bereitet sich Augsburg auf die Kanu-Weltmeisterschaft vor

In Augsburg hat Wasser von jeher eine große Bedeutung – nicht erst seit der Ernennung zum Welterbe vor rund zweieinhalb Jahren. Vitalster Teil dieses 22 Standorte umfassenden Welterbes dürfte zweifellos der Olympia-Eiskanal sein. Hier finden Ende Juli die Weltmeisterschaften der Wildwasser-Kanuten statt – mit großem Rahmenprogramm.

Kosten rund 20 Millionen Euro

Der Zeit- und auch der Kostenrahmen von rund 20 Millionen Euro sollen dabei eingehalten werden, betont Augsburg Sport- und Kulturreferent Jürgen Enninger im Interview mit dem BR. Der Leiter des städtischen Organisationskomitees, Johannes Heiß, ergänzt: "Die Planungen laufen nach wie vor im Zeitplan, das freut uns sehr, da wir wegen Corona und Preissteigerungen schon eine Herausforderung zu meistern hatten. Deswegen ist der Zielkorridor nach wie vor Ende April, wo das gesamte Gelände zurück an die Stadt übergeben werden soll."

Die zu Olympia 1972 gebaute Strecke wurde für die anstehenden Weltmeisterschaften generalsaniert, die Funktionsgebäude nach nun 50 Jahren renoviert und alles mit modernster Glasfasertechnik ausgestattet, um die WM vom 26. bis zum 31. Juli in hoher Bildqualität streamen und im TV übertragen zu können.

Wettkämpfe flankiert durch "Water and Sounds-Festival"

Daneben gehen die Planungen für das umfangreiche Kulturprogramm langsam in die heiße Phase. Fest steht bisher die Eröffnungsfeier am Augsburger Rathaus am Abend vor dem Wettkampfstart.

Flankiert werden die sportlichen Wettkämpfe zudem von einem "Water and Sounds" genannten Festival – bei dem auch das ukrainische Musik- und Theaterprojekt "Dakh Daughters" auftreten wird. Die sieben Frauen aus Kiew wurden in Augsburg schon auf dem Brecht Festival gefeiert.

Den Auftakt des Festivals wird laut Jürgen Enninger ein Umzug von der Kanustrecke in die Innenstadt markieren: "Wir haben das 'Water and Sounds-Festival' so aufgebaut, dass ein Wasservogel als Symbol des Wassers vom Hochablass hinein in die Stadt transportiert wird – Und dort wird er dann gereinigt. Das ist eine neue Form des Brauchtums, den wir hier etablieren wollen, der den Prozess des Loslassens von der Corona-Pandemie symbolisieren soll."

Ausstellung zu 50 Jahren Olympia in Augsburg

Neben dem "Water and Sounds-Festival" steht bisher eine Ausstellung zu 50 Jahren Olympia in Augsburg und am Eiskanal fest – die weiteren Planungen laufen noch. Die vierten Kanu-Weltmeisterschaften am nun zum Augsburger Welterbe zählenden Eiskanal sollen laut Enninger vor allem eines werden – nachhaltig: "Die Leitplanken für das Kulturprogramm sind die nachhaltige Situation am Eiskanal. Der Eiskanal gehört zum Welterbe. Und wir haben damit definiert, dass wir ganz stark – auch im Kulturprogramm – das Thema Nachhaltigkeit spielen wollen."

Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus sind wegen des Krieges in der Ukraine übrigens auch in Augsburg von den Wettkämpfen ausgeschlossen. Das hat der Kanuverband den Organisatoren bereits mitgeteilt.