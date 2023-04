So bereiten sich Berghütten auf die Wandersaison vor

Die Wirtsleute Yvonne und Sepp Tremml füttern ihre Heizung mit Holzpellets, beziehen im Gastraum Sitzkissen und warten die UV-Anlage. Die verhindert Keime im Trinkwasser. Vor Kurzem haben sie den Bierkeller geweißelt. Der muss bereit sein, wenn bald der Bierlaster kommt – vorausgesetzt er schafft den Weg auf die Hütte – noch liegt dafür am Brünnsteinhaus auf 1.342 Metern nämlich zu viel Schnee. Viel Zeit für Vorbereitungen bleibt den Wirtsleuten nicht mehr: Ende April kommen die ersten Gäste.

DAV: Preise auf Hütten könnten steigen

Yvonne und Sepp bewirten die Hütte oberhalb von Oberaudorf seit 2017. Trotz der gestiegenen Kosten für Energie, Personal und Lebensmittel blicken die beiden der neuen Saison optimistisch entgegen. Im Gegensatz zur Gastronomie im Tal sei Personalmangel hier oben kein großes Thema. Es gebe genug Leute, die den Alltag mal hinter sich lassen wollen, sagt Yvonne: "Es ist einfach was anderes. Du kannst, wenn du Feierabend hast, schnell nochmal eine Runde geh'n, aufn Gipfel schau'n, raushocken und den Blick genießen."

Das sieht Thomas Gesell ähnlich. Er ist Ressortleiter für Hütten und Wege bei der DAV-Sektion München. Personal für die Gastronomie zu finden sei grundsätzlich zwar nicht leichter geworden, aber am Berg sei man ein bisschen im Vorteil – viele wollen ihm zufolge einfach mal was Anderes machen. Die offenen Stellen könne man in der Regel kurzfristig besetzen, die Nachfrage sei gut.

Er glaubt allerdings, dass die Hüttenpächter wegen der gestiegenen Kosten die Preise in der kommenden Saison anheben werden. "Da kommen die gar nicht drum herum", sagt Gesell.

Größte Herausforderung heuer: Trinkwasserversorgung

Weil am Berg noch zu viel Schnee liegt, sei man in der DAV-Sektion München derzeit vor allem mit Planungen für Baumaßnahmen beschäftigt. Aufträge werden vergeben – für Hütten-Sanierungen und das Wegenetz. Das muss jetzt passieren, damit man rechtzeitig loslegen kann, sagt Gesell.

Eine der größten Herausforderungen heuer werde die Trinkwasserversorgung, glaubt er – gerade in den höheren Lagen. Grund dafür seien geringe Niederschläge und wenige Schneefelder. "Schauen wir mal, was den Sommer über kommt. Ich sag mal dieses klassische Winterdepot, diese großen Schneefelder, die fehlen uns dieses Jahr definitiv. Und das wird aus der Erfahrung der letzten 20 Jahre für viele Hütten dieses Jahr ein ganz, ganz großes Problem werden", sagt Gesell.

Endspurt vor Saisonstart

Im Moment genießen die Wirtsleut' des Brünnsteinhauses die Zeit in einer fast leeren Hütte. "Das ist einfach eine stade Zeit im Haus, eine ganz andere Atmosphäre", sagt Sepp. Ganz so ruhig bleibt es aber nicht. Denn die alten Fenster müssen auch noch ausgetauscht werden und nicht nur das. "Jetzt geht’s quasi in den Endspurt, wo man sich nochmal genau überlegen muss: Wie viele Leute kommen am ersten Wochenende zum Übernachten? Musst noch was vorbereiten? Wenn dann kann man jetzt nochmal weg und was vorbereiten. Wenn Saison ist, ist Hütte angesagt und nix anderes", sagt Hüttenwirtin Yvonne.