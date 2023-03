SO "Als die Sirenen heulten" – neuer Stadtrundgang durch Fürth

Claudia Oehm vom Verein "Geschichte für alle" öffnet eine verrostete, alte Stahlklappe zu ihren Füßen. Diese verschließt schützend ein Kellerfenster auf Bodenebene. Wahrscheinlich hätten nur die wenigsten die Klappe im Vorbeigehen bemerkt. Für derartige, eher unauffällige Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg will Claudia Oehm sensibilisieren. Mehrere Jahre hat die Werbefachfrau diesen besonderen historischen Stadtrundgang durch Fürth konzipiert.

"Das sind Dinge, die uns noch immer tagtäglich umgeben und meist übersehen werden." Claudia Oehm, Geschichte für alle e.V.

Fürth neu wahrnehmen

Claudia Oehm referiert vor einer kleinen Gruppe geschichtsinteressierter Kolleginnen. Sie alle sind ehrenamtlich in anderen Ressorts engagiert im Verein "Geschichte für alle". Die kommenden 90 Minuten wollen sie gemeinsam mit Claudia Oehm ihre Heimstadt Fürth auf dem historisch angehauchten Stadtrundgang neu entdecken. Sozusagen die Generalprobe, bevor die neue Führung am 2. April ihre Feuertaufe bestehen muss. Gezeigt werden unter anderem Luftschutzbunker, die auf den ersten Blick gar nicht als solche zu erkennen sind.

Bandprobe statt Todesangst

Claudia Oehm führt die Gruppe die Stufen hinab in den heutigen Kunstkeller mitten in Fürth. Abends proben hier verschiedene Bands in mehreren kleinen, schallgedämmten Räumen. Im Zweiten Weltkrieg war hier ein Luftschutzbunker, in dem Menschen um ihr Leben bangten. Direkt hinter der kleinen Bühne befindet sich hinter einem schwarzen Vorhang versteckt eine Tür. Sie führt zu einem Behandlungszimmer. Kranke oder Verletzte hätten hier während der Luftangriffe im Krieg relativ geschützt behandelt werden können. Dieser ehemalige Behandlungsraum im Luftschutzbunker ist heute der Backstagebereich für Bands, die im Kunstkeller auftreten.

Über den einzelnen Kammern sind noch einige Originalbeschriftungen erhalten: Fernmelderaum, Schutzraum oder auch Krankenraum steht da in brüchigen, schwarzen Lettern. Hier soll Geschichte begreifbar werden, erklärt Claudia Oehm. Die Rundgangsteilnehmerinnen zeigen sich beeindruckt, denn sie kannten die Historie des Kunstkellers bisher nicht. Die gegenwärtige künstlerische Nutzung, die gleichzeitig in Ansätzen die Historie bewahrt, finden alle lobenswert. Das nehme etwas den Schauer.

Lebensrettende Kürzel

Weiter geht die Führung oberirdisch. An vielen alten Häusern in Fürth stehen noch immer Buchstaben-Kürzel aus Kriegszeiten, erhalten auf dem für die Stadt typischen Sandstein. In der Mondstraße angekommen, zeigt Claudia Oehm auf einen Schriftzug auf der Hauswand. "LSR" steht da, die Abkürzung für Luftschutzraum. In Kriegszeiten war das ein wichtiger Hinweisgeber für Menschen, die Schutz vor Bomben suchten. Daneben aufgezeichnete Pfeile zeigen, wo die Räume sich im Untergeschoss befanden. Einigen Rundgangsteilnehmerinnen ist die Beklemmung deutlich anzusehen. Durch den Krieg in der Ukraine bekomme die historische Führung eine unangenehme Aktualität. "Früher dachte ich, das seien einfach nur Schmierereien auf der Hauswand", so die Teilnehmerin Jennifer Oevermann.

Gegen das Vergessen

Am Fürther Bahnhof angekommen, muss Claudia Oehm mit alten Fotos arbeiten. Fast direkt neben dem Bahnhof stand noch bis 1970 ein halbzerstörter Hochbunker, an den sich noch viele Bürgerinnen und Bürger erinnern. Der Bunker musste nach Anweisung der Alliierten nach dem Krieg als Zeichen der Entnazifizierung gesprengt werden. Für die Beseitigung der Ruine war lange Zeit kein Geld da, daher verfiel der kaputte Bunker im Lauf der Jahrzehnte. Heute steht an dieser Stelle ein großes Hochhaus. Damit die Erinnerungen nicht verblassen, engagiert sich Claudia Oehm ehrenamtlich. Die Führung "Als die Sirenen heulten" startet am 2. April um 16.00 Uhr. Interessierte sollten gut zu Fuß sein und mindestens zwei Stunden Zeit mitbringen.